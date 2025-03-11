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    首頁　>　社會

    勞動部職訓師10年A國庫669萬 判8年刑

    勞動部勞動力發展署中彰投分署的助理研究員林文山，涉嫌利用職務之便詐取不法金額669萬6580元，被判處8年徒刑。（取自Google Map）

    勞動部勞動力發展署中彰投分署的助理研究員林文山，涉嫌利用職務之便詐取不法金額669萬6580元，被判處8年徒刑。（取自Google Map）

    2025/03/11 14:54

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕勞動部勞動力發展署中彰投分署的助理研究員林文山，涉嫌利用教授課程需辦理採購職訓設備材料物品的機會，提出請購需求，再透過自營公司進行投標，從中賺取差價，或洩漏採購秘密給投標公司來獲取回扣，10年來涉嫌利用職務機會詐取財物及收受回扣近669萬6580元。該案經彰化地院審理後，法官依《貪污治罪條例》判處林文山8年徒刑。

    判決書指出，林文山（48歲）本身為採購承辦人員，他利用教授課程辦理採購辦理職業訓練設備材料物品的機會，提出請購需求或簽辦10萬元以下及逾10萬元開口契約等採購標案，並找來不知情的老母當人頭開設「恒昕」材料公司，或借用「如元傑」機械公司名義，陸續承攬得標各項採購案，最後再利用自己擔任實質驗收人之優勢，佯以備品或舊品充當新品出貨，致機關陷於錯誤，予以通過驗收，他從中詐得採購價金403萬4035元。

    判決書說，林男也利用購辦公用器材採購標案機會，事先委請梁男、劉男擬定標案設備規格或預算，以變相洩漏採購秘密方式，進而收取回扣賄賂為對價，藉此護航楊姓、劉姓、陳姓等廠商提早獲悉採購資訊，進而及早備標而得標，林男再從中向其收取回扣總計266萬2545元。

    法官審酌被告林男擔任助理研究員，破壞社會大眾對於公務正常運作及執行公正性之觀感，嚴重危害國家法益，另審酌被告劉姓業者為維持公司營運，竟同意被告林男索取回扣，作為其順利標得採購案對價，對其他有意投標廠商形成不公平競爭，依貪污治罪條例，判處林男應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，自動繳回犯罪所得。

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