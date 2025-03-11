南投信義公所垃圾車墜橋 駕駛「爛醉」酒測1.75公共危險送辦

南投信義鄉公所垃圾車行經愛國大橋失控翻覆，警方對獲救駕駛抽血酒測，發現酒測值高達1.75，將依公共危險罪函送法辦。（記者劉濱銓翻攝）

2025/03/11 13:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉公所41歲金姓清潔隊員，昨（10日）晚駕駛垃圾車清運完畢返隊時，行經市區愛國大橋竟一路擦撞護欄，最後衝破護欄翻落橋下砂石便道，金某獲救全身骨折送醫，轄區信義警方經抽血，發現金某酒測值高達1.75，遠超公共危險罪門檻0.25，後續將依法函送南投地檢署偵辦。

信義警方指出，昨晚金某駕駛垃圾車墜橋獲救後，立即送往竹山秀傳醫院急救，深夜則強制抽血進行酒測，經檢測換算呼氣值，竟高達每公升1.75毫克，可說是「爛醉上路」，目前金某意識清楚，之後將依公共危險罪送辦。

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警方說，今已有跟信義鄉公所討論，要求公所的駕駛切勿酒後駕車，後續也會加強信義轄區的酒駕取締勤務，以維當地交通與民眾安全。

在地民眾則說，昨晚垃圾車事故發生在市區橋梁，當時方圓500公尺以內的居民，都能聽見垃圾車墜橋發出的「匡噹、匡噹」巨大聲響，所幸垃圾車墜橋是掉在砂石便道並非河床，駕駛及時獲救才能撿回一命，否則後果不堪設想。

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