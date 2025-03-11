驚險一瞬間！ 凌志轎車誤闖卡中壢平交道 釀車流回堵並觸及告警系統

驚險一瞬間！凌志轎車誤闖卡桃園中壢普仁平交道釀車流回堵並觸及告警系統。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

2025/03/11 13:14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一輛白色凌志轎車昨（10日）晚9點40分許，疑因未依交通標誌指示行駛逆向誤闖中壢區普仁平交道，導致車輛受困於平交道區域造成車流堵塞，並觸發平交道的告警系統，讓其他用路人十分傻眼，並PO文社群平台大喊「太扯」、「應該重罰」。

對此，鐵路警察局台北分局中壢派出所副所長周伯勳表示，警方並未接獲相關報案，經調閱平交道影像確認違規事實，後續依違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，以及第54條第1項第3款在鐵路平交道臨時停車逕行舉發，即汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道有下列情形之一者，在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

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鐵路警察局台北分局呼籲用路人，行經鐵路平交道應遵守標誌（線）並保持路口淨空，以免憾事發生。

對此，有網友熱議留言「明明就汽車單行道，白車硬要擠進來」、「活該白色車子逆向！又一個三寶」、「單向汽車通行還是會有看不懂或是裝傻的硬要走，而且還要塞車，超煩！」「已經不是第一次了！明明在忠義路右轉忠義路23巷前就有標示了！是不是要再把標示弄大一點、更顯眼一點？曾下班時遇到一台車準備右轉，就提醒了駕駛，但駕駛的反應是是喔？還好他沒堅持，改走其他路」，也有網友認為「說實在的，路那麼窄，應該完全禁止汽車通行才對。整天逆向卡死，真心建議那邊禁止汽車通行就好了」。

驚險一瞬間！凌志轎車誤闖卡桃園中壢普仁平交道釀車流回堵並觸及告警系統。（記者李容萍翻攝）

驚險一瞬間！凌志轎車誤闖卡桃園中壢普仁平交道釀車流回堵並觸及告警系統。（記者李容萍翻攝）

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