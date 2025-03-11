為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚險一瞬間！ 凌志轎車誤闖卡中壢平交道 釀車流回堵並觸及告警系統

    驚險一瞬間！凌志轎車誤闖卡桃園中壢普仁平交道釀車流回堵並觸及告警系統。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    驚險一瞬間！凌志轎車誤闖卡桃園中壢普仁平交道釀車流回堵並觸及告警系統。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    2025/03/11 13:14

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一輛白色凌志轎車昨（10日）晚9點40分許，疑因未依交通標誌指示行駛逆向誤闖中壢區普仁平交道，導致車輛受困於平交道區域造成車流堵塞，並觸發平交道的告警系統，讓其他用路人十分傻眼，並PO文社群平台大喊「太扯」、「應該重罰」。

    對此，鐵路警察局台北分局中壢派出所副所長周伯勳表示，警方並未接獲相關報案，經調閱平交道影像確認違規事實，後續依違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，以及第54條第1項第3款在鐵路平交道臨時停車逕行舉發，即汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道有下列情形之一者，在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

    鐵路警察局台北分局呼籲用路人，行經鐵路平交道應遵守標誌（線）並保持路口淨空，以免憾事發生。

    對此，有網友熱議留言「明明就汽車單行道，白車硬要擠進來」、「活該白色車子逆向！又一個三寶」、「單向汽車通行還是會有看不懂或是裝傻的硬要走，而且還要塞車，超煩！」「已經不是第一次了！明明在忠義路右轉忠義路23巷前就有標示了！是不是要再把標示弄大一點、更顯眼一點？曾下班時遇到一台車準備右轉，就提醒了駕駛，但駕駛的反應是是喔？還好他沒堅持，改走其他路」，也有網友認為「說實在的，路那麼窄，應該完全禁止汽車通行才對。整天逆向卡死，真心建議那邊禁止汽車通行就好了」。

    驚險一瞬間！凌志轎車誤闖卡桃園中壢普仁平交道釀車流回堵並觸及告警系統。（記者李容萍翻攝）

    驚險一瞬間！凌志轎車誤闖卡桃園中壢普仁平交道釀車流回堵並觸及告警系統。（記者李容萍翻攝）

    驚險一瞬間！凌志轎車誤闖卡桃園中壢普仁平交道釀車流回堵並觸及告警系統。（記者李容萍翻攝）

    驚險一瞬間！凌志轎車誤闖卡桃園中壢普仁平交道釀車流回堵並觸及告警系統。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播