高雄服飾店「五條悟」被砍半 竟是店家自導自演

高雄某服飾店在門口擺放知名動漫咒術迴戰的人形立牌，指控劇中主角五條悟的上半身被盜走，警方介入調查確認是「自導自演」（圖擷自臉書）

2025/03/11 11:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一間服飾店為了蹭駁二動漫祭熱度，在門口擺放日漫咒術迴戰的人形立牌，但邱姓服飾店老闆卻在臉書發文，指稱主角五條悟的上半身被人盜走，要求動漫同好儘速歸還，貼文引來警方注意，經調查後，確認是邱男「自導自演」的行銷手法，法官認為邱男此舉構成散布謠言，依違反社維法判罰1千2百元。

判決指出，去年12月，南部最大動漫盛事「駁二動漫祭」開展前夕，一家位於駁二附近的日式服飾店在臉書粉專發文，指稱「各位仲間好，很遺憾今天高雄店開店時，發現門口的五條悟上半身遭竊，理解喜愛角色的心情，但此行為已嚴重影響本店權益，請主動與我們聯繫或於12月14日以前再放回店門口，將不追究相關法律責任」。

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貼文一出引發網友熱議，更引來警方高度重視，經警方介入調查後，發現店家邱姓負責人疑似「自導自演」，經傳喚他到案說明後，邱男坦承，五條悟的看板是在運送中不慎損壞，他為了蹭駁二動漫展熱度，又想替服飾店打廣告，才會捏造不實貼文。

高雄地方法院高雄簡易庭審理時，法官認為，邱男明知五條悟不是被人偷走，卻發文捏造不實訊息，引起廣大網友回應，造成騷動，要求店家報警、抓到小偷等情形，更讓人產生駁二治安不佳、財物有遭竊之虞等不安恐慌情形，且事後僅把貼文刪除，沒有發文澄清，已影響公共安寧，因此依違反社維法判罰1千2百元，可抗告。

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