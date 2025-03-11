4秒踹頭4下！教養院照服員施虐重障院生致死 判9年定讞

陽明教養院永福之家照服員林玲聲施暴院生致死，一審依傷害致死罪判處9年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，維持原判的9年有期徒刑，全案定讞。（資料照）

2025/03/11 11:34

〔記者張文川／台北報導〕台北市陽明教養院「永福之家」女照服員林玲聲，只因患有多重極重度障礙的女院生不配合上廁所，林女竟然暴怒在4秒內連續出腳狠踹對方頭部施暴，致女院生顱內出血傷重死亡；一審士林地院依傷害致死罪判處9年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，維持原判的9年有期徒刑，全案定讞。

判決指出，2022年5月12日上午，林女想帶身高142公分、體重僅30多公斤，患有智能及視覺極重度障礙的53歲陸姓女院生上廁所，但陸女不配合，蹲在地板，林女竟因此暴怒，直接在4秒內連踹陸女的頭部4下。

請繼續往下閱讀...

當天下午，林女發現陸女虛弱躺在寢室地板，且嘔吐，緊急將她送醫急救，仍傷重不治，士林地檢署依傷害致死罪，起訴林女。

林女否認出腳踹頭施暴，指稱平常對身心障礙院生付出很多時間關懷，還利用休假時間教導院生讀書，學習和他們溝通交流、培養默契，辯稱陸女平常習慣自己去撞頭、撞手，曾經整個臉瘀青都查不出原因，「發生這樣的事情，我是真的很難過」。

死者的胞姊證稱，妹妹在永福之家待了5年9月，視力幾近失明，平時動作就會很小心，她相信妹妹絕對不會自殘。監視器畫面顯示，案發前，林女就會習慣性地推倒院生、再踹頭，不耐煩地大聲喝斥「走了啦」、「起來、起來、起來」等語。

法院歷審皆認定林女犯行明確，擔任照服員理應照顧院生生活起居，竟長期以腳踹及甩手揮打有多重障礙的被害人頭部，且早晚皆施虐，造成被害人的痛苦程度難以想像，且她犯後飾詞狡辯，無意和解，依傷害致死罪判林女9年徒刑定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法