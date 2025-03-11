為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    4秒踹頭4下！教養院照服員施虐重障院生致死 判9年定讞

    陽明教養院永福之家照服員林玲聲施暴院生致死，一審依傷害致死罪判處9年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，維持原判的9年有期徒刑，全案定讞。（資料照）

    陽明教養院永福之家照服員林玲聲施暴院生致死，一審依傷害致死罪判處9年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，維持原判的9年有期徒刑，全案定讞。（資料照）

    2025/03/11 11:34

    〔記者張文川／台北報導〕台北市陽明教養院「永福之家」女照服員林玲聲，只因患有多重極重度障礙的女院生不配合上廁所，林女竟然暴怒在4秒內連續出腳狠踹對方頭部施暴，致女院生顱內出血傷重死亡；一審士林地院依傷害致死罪判處9年徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，維持原判的9年有期徒刑，全案定讞。

    判決指出，2022年5月12日上午，林女想帶身高142公分、體重僅30多公斤，患有智能及視覺極重度障礙的53歲陸姓女院生上廁所，但陸女不配合，蹲在地板，林女竟因此暴怒，直接在4秒內連踹陸女的頭部4下。

    當天下午，林女發現陸女虛弱躺在寢室地板，且嘔吐，緊急將她送醫急救，仍傷重不治，士林地檢署依傷害致死罪，起訴林女。

    林女否認出腳踹頭施暴，指稱平常對身心障礙院生付出很多時間關懷，還利用休假時間教導院生讀書，學習和他們溝通交流、培養默契，辯稱陸女平常習慣自己去撞頭、撞手，曾經整個臉瘀青都查不出原因，「發生這樣的事情，我是真的很難過」。

    死者的胞姊證稱，妹妹在永福之家待了5年9月，視力幾近失明，平時動作就會很小心，她相信妹妹絕對不會自殘。監視器畫面顯示，案發前，林女就會習慣性地推倒院生、再踹頭，不耐煩地大聲喝斥「走了啦」、「起來、起來、起來」等語。

    法院歷審皆認定林女犯行明確，擔任照服員理應照顧院生生活起居，竟長期以腳踹及甩手揮打有多重障礙的被害人頭部，且早晚皆施虐，造成被害人的痛苦程度難以想像，且她犯後飾詞狡辯，無意和解，依傷害致死罪判林女9年徒刑定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播