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    阿婆丟失提款卡請看護陪補辦 拿到新卡隔天竟被盜領一空

    郭姓婦人丟失提款卡請看護陪補辦，拿到新卡隔天竟被盜領一空。示意圖。（資料照）

    郭姓婦人丟失提款卡請看護陪補辦，拿到新卡隔天竟被盜領一空。示意圖。（資料照）

    2025/03/11 12:16

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓老婦因身體不便，委請侯姓看護推輪椅陪她去銀行補辦提款卡，郭婦拿到新卡後，隔天就被侯婦拿著卡片去提款機前把錢盜領一空，侯婦裝傻辯稱只是站在提款機前查餘額順便「領自己的錢」，但說詞不被法官採信，依非法由自動付款設備取財罪判她徒刑10月。

    判決指出，2022年11月2日，郭婦老婦因長期坐輪椅行動不便，她請侯姓看護陪他去銀行補辦遺失的提款卡，侯婦陪她去銀行完成補辦手續後，當天郭婦就拿到新發的提款卡及記載初始密碼預設碼單。

    幾天後，郭婦發現新辦的提款卡又不見了，她請友人陪她去銀行再補辦一張，順便查詢帳戶餘額，驚覺帳戶內的56萬餘元已被提領一空，郭婦趕緊報警處理，並在銀行協助下，取得提款機的監錄畫面。

    郭婦發現，她第一次補辦提款卡隔日，侯姓看護就拿著新發的提款卡出現在提款機面前，分6天取走帳戶內的現金，郭婦要求侯婦還錢，但侯婦卻裝傻，辯稱自己只是站在提款機前發呆才被監視器拍到，沒有盜領郭婦的錢。

    郭婦見對方不認帳只好提告到底，高雄地方法院審理時，郭婦仍不鬆口，辯稱她是在提款機前查自己帳戶的餘額並領自己的錢，郭婦的錢被領走與她無關，但法官調閱銀行紀錄，確認侯婦被提款機監視器拍到領錢時，是從郭婦的銀行帳戶內取款，因此不採信她的說詞，依非法由自動付款設備取財罪判她徒刑10月，可上訴。

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