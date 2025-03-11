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    詭！小貨車連撞BMW、計程車 台中司機棄車開溜神隱中

    台中市一輛小貨車10日晚間在西區台灣大道撞上對向停等待轉的BMW轎車，衝擊力讓BMW往後推撞一輛多元計程車；圖為涉嫌肇事的小貨車。（警方提供）

    台中市一輛小貨車10日晚間在西區台灣大道撞上對向停等待轉的BMW轎車，衝擊力讓BMW往後推撞一輛多元計程車；圖為涉嫌肇事的小貨車。（警方提供）

    2025/03/11 10:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區台灣大道10日晚間發生驚險車禍，一輛小貨車高速撞上對向兩輛停紅燈待轉車輛，劇烈碰撞後，小貨車騎上行人庇護島，現場一片混亂，所幸無人受傷，但就在消防隊協助移車時，小貨車竟直接駛離後棄車逃逸，目前仍神穩中，警方正循線追查司機身分並通知到案說明。

    這起事故發生在昨晚10點14分，地點在西區台灣大道與忠明南路口，一輛藍色小貨車當時沿華美街沿台灣大道內側直行車道，往太原路方向行駛，突偏向直接撞上對向停等號誌待轉的BMW轎車，強大衝擊力讓BMW又往後推撞一輛多元計程車造成三車受損，小貨車則因衝力過大，失控騎上行人庇護島，車頭毀損。

    轄區台中市警局第一分局獲報到場後，立即對59歲楊姓BMW女駕駛及計程車36歲黃姓男駕駛進行酒測，結果均為零，排除酒駕因素，然而，就在消防隊協助將小貨車移開後，小貨車未在現場配合調查竟直接開溜離開現場，警方調閱監視器後，隨後在忠明國小後門的博館路上發現貨車，但司機已棄車逃逸。

    本案所幸無人受傷，僅涉及車輛損壞，警方正積極通知自小貨車司機到案說明究責，後續將交由鑑定單位或法院釐清肇事原因，分局長尤啓南表示，交通事故發生後駕駛應留在現場配合處理，若擅自離開，恐涉肇事逃逸，也提醒用路人行車時應注意路況，保持安全距離並遵守交通規則。

    台中市一輛小貨車10日晚間在西區台灣大道撞上對向停等待轉的BMW轎車，衝擊力讓BMW往後推撞一輛多元計程車；圖為停號誌待轉被撞的BMW轎車。（警方提供）

    台中市一輛小貨車10日晚間在西區台灣大道撞上對向停等待轉的BMW轎車，衝擊力讓BMW往後推撞一輛多元計程車；圖為停號誌待轉被撞的BMW轎車。（警方提供）

    台中市一輛小貨車10日晚間在西區台灣大道撞上對向停等待轉的BMW轎車，衝擊力讓BMW往後推撞一輛多元計程車；圖為被BMW推撞的多元計程車。（警方提供）

    台中市一輛小貨車10日晚間在西區台灣大道撞上對向停等待轉的BMW轎車，衝擊力讓BMW往後推撞一輛多元計程車；圖為被BMW推撞的多元計程車。（警方提供）

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