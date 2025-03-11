高雄某商圈理事長帶3里長赴中旅遊被控反滲透法 法官認無對價關係判無罪

高雄某商圈發展協會王姓理事長率團赴中旅遊被檢調指控涉犯反滲透法，但法官查無對價關係判王男無罪。（翻攝王姓理事長臉書）

2025/03/11 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某商圈發展協會王姓理事長從事旅遊業，被檢調查出去年7月以「高雄基層交流參訪團」名義，帶3名里長及親友前往中國北京旅遊，全程不但由中方招待，還接受中共統戰思想，但法官認為，團員們每人自付1萬8千元團費，且晚宴中無人提及台灣選舉議題，因此認為沒有對價關係，判王姓理事長無罪。

55歲王姓男子經營旅行社，是高雄三民區某商圈發展協會理事長，檢調指控，王男受北京豐台區台灣事務辦事處主任委託，由中方出資籌組落地招待團，中方要求招待團中成員須含有一定比例的里長，王男得到指示後，開始在高雄「招兵買馬」。

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王男邀集到包含3名高雄里長在內共17人參加，並將名單提報審核符合中國北京市台辦落地招待規定後，於前年7月間以「高雄基層交流參訪團」名義帶著團員從高雄出發，抵達北京時，全程6日均為落地招待，團員只需自行負擔機票，王男另可抽取每人約1000元不等的利潤。

檢調認為，王男一行人抵達北京後，由中國政府資助食、宿、交通、旅遊、參訪等全部行程費用，行程中還有台辦人員陪同，並於各晚宴或交流座談會之際，多次向團員宣傳「兩岸一家親」或附和「下架某政黨」的理念，王男等人也在席間提及政黨選舉聯盟合作等議題，企圖影響團員的投票意向。

高雄地方法院審理時，法官傳喚多位參加旅遊團的成員作證，他們都說，中方人員參加晚宴時，都沒提到台灣選舉議題，頂多就是團員們私下閒聊時有提到「下架民進黨」的話題；法官認為，少數團員們基於自己的政治立場提到「下架民進黨」應受憲法言論保障，且團員們都自付1萬8千元團費，與一般赴中旅遊行情差不多，因此認定王男率團旅遊沒有和中國方面有對價關係，判他無罪，可上訴。

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