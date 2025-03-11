指控許淑華反對廢涉性侵女童幼兒園 媒體人朱凱翔不起訴

媒體人朱凱翔。（資料照，翻攝自YouTube）

2025/03/11 10:40

〔記者王定傳／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅涉性侵猥褻女童案曝光後，媒體人朱凱翔於去年7月在臉書粉絲專頁PO文指：「徐巧芯（前為國民黨台北市議員，後當選立委）開幼兒園協調會後，許淑華（民進黨台北市議員）飆罵教育局，因許淑華當時的主張，是反廢園」等語而被告；台北地檢署調查後認為，朱凱翔發言有經查證，未見真實惡意，且是對可受公評之事發表言論，屬憲法保障言論範圍內，處分不起訴。

朱凱翔是在去年7月18日上午貼出上述文章而被告加重誹謗罪嫌；但他辯稱，這是他根據事實所做的評論，並指出消息來源是徐巧芯等人，徐巧芯出庭證實此事。

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檢方認為，許淑華身為台北市議員，為公眾人員，行為舉止動見觀瞻，且該幼兒園存廢攸關公共利益甚鉅，在此議題上「是否盡心盡力為選區選民謀取福利」屬可受公評之事，自有必要接受公眾檢視。

檢方認為，若許淑華確實為民喉舌、盡心盡力做好選民服務，應可舉出在2023年7月幼兒園園長之子被羈押後召開公聽會、記者會、在議會質詢市政府及相關局處等錄影檔案或譯文，或其他足以發揮其市議員影響力推動廢園行動的相關資料，但許淑華沒提出、只是提告，無法以此反推她是採取「廢園」立場或「並非反廢園」立場。

檢方認為，本案未見朱凱翔有真實惡意，且他是對可受公評之事發表言論，屬憲法保障言論自由範圍內，處分不起訴。

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