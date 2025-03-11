嘉市外籍生八掌溪溺斃 危險水域苗縣製貼泰越印尼文警語

苗栗縣政府縣務會議中，要求消防、水利、勞青處等單位，加強在縣內危險水域，須製作印尼文、越南文等外籍族群警語，以免發生危險。（資料照）

2025/03/11 10:49

〔記者張勳騰／苗栗報導〕有鑑於嘉義市越南籍學生9日於八掌溪映月橋攔沙壩釣魚，發生溺水不治事件，苗栗縣政府今（11）日召開縣務會議，縣長鍾東錦指示消防局、勞工及青年發展處、原民住族及族群發展處及教育處等相關業管局處在危險區域明顯處，宣導並製貼泰文、越南文、印尼文等警告標語，提醒外籍族群注意，並請18鄉鎮市公所一起協助。

苗栗縣多元文化融合，外籍移工、新住民配偶及學生等，假日喜歡到戶外從事溪流、釣魚、抓魚、戲水等休閒活動，縣內外籍移工達26233人，以泰國、印尼及越南籍居多，有少數外籍移工假日會到溪流捕魚來加菜，衍生危險。

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會中，消防局、水利處與相關單位討論防溺標語製作，鍾東錦除指示消防、勞青及等單位加強危險水域製作泰文、越南文、印尼文等警告標語，提醒外籍族群注意，同時請民眾如前往河川溪流等水域活動時，應避免進入禁止區域，以確保自身安全。

鍾東錦指出，各鄉鎮市公所更了解當地水域是否會有民眾遊憩，請水利、消防應與18鄉鎮市公所一起合作，做好相關防溺措施。

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