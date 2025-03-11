環、警鎖定桃園重劃區抓「改管猴」 騎士噪音超標3600元飛了

桃市府環保局、桃園警分局10日在桃園區經國路、小檜溪重劃區一帶攔查噪音車輛。（警方提供）

2025/03/11 10:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府環境保護局、桃園警察分局10日晚間8點至11點，在桃園區經國路環保公園設立噪音檢測點，針對春日路、大興路及小檜溪重劃區等區域執行「靜桃專案」，員警騎乘警用機車在周邊噪音車熱點路段實施攔查後帶往檢測點檢測噪音，總計攔查10輛汽、機車，其中有4輛噪音超標，均當場開單告發，總計裁罰1萬6200元，後續將通知複驗。

其中，景福派出所警員李承諺執行攔查勤務時，攔查到許姓駕駛騎乘普通重型機車，排氣管發出擾人噪音，當下判斷有噪音超標問題，果然檢測超過標準，標準是84分貝，檢測為95分貝，超標11分貝，當場噴飛3600元，許男詢問環保局人員可否免費到噪音實驗室檢測，得知得自費且最高約需1萬5000元，許男直呼，要趕緊到機車行換回正常排氣管，以免再次被裁罰。

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景福派出所警員謝秉翰另查到羅姓女駕駛騎乘普通重型機車，標準是90分貝，檢測為103分貝，超標13分貝，一樣被開罰3600元；警方表示，目前環境部核准機車噪音檢測公司共有6家，依不同期別、車種，收費方式不同，從3150元至1萬5000元不等。

桃園警分局統計，自「靜桃專案」2023年6月啟動至今年3月初，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查累計達5762件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有635件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點加強拍照蒐證通報，遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事，相關陳情案件也下降約3成。

桃市府環保局、桃園警分局10日在桃園區經國路、小檜溪重劃區一帶攔查噪音車輛。（警方提供）

桃市府環保局、桃園警分局10日在桃園區經國路、小檜溪重劃區一帶攔查噪音車輛。（警方提供）

桃市府環保局、桃園警分局10日在桃園區經國路、小檜溪重劃區一帶攔查噪音車輛。（警方提供）

桃市府環保局、桃園警分局10日在桃園區經國路、小檜溪重劃區一帶攔查噪音車輛。（警方提供）

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