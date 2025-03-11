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    搭輕軌不收折單車與保全吵架 高雄捷警：保全已告乘客恐嚇傷害

    高雄輕軌發生乘客不收折單車與保全吵架事件，圖為高捷乘客帶小摺搭車情況，與輕軌事件無關。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌發生乘客不收折單車與保全吵架事件，圖為高捷乘客帶小摺搭車情況，與輕軌事件無關。（記者王榮祥攝）

    2025/03/11 10:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕有民眾於網路PO文，指稱有男乘客搭輕軌時帶著折疊式腳踏車卻沒收折，疑因此與保全發生爭執；高雄捷運警察隊獲報後到場處理，保全事後則提告乘客恐嚇與傷害。

    民眾網路PO文指出「輕軌有民眾攜帶折疊式腳踏車、高爾夫球桿加海軍帽乘客，不聽保全勸告，不願將腳踏車收折，失控與保全起爭執」等內容，引起議論。

    高雄捷警隊說明，事件發生在本月9日20時20分許，崔姓男子（53歲）自鼎山站（C27）搭乘輕軌（逆行），上車後未依規定將隨身折疊式腳踏車收折，為車站駐站王姓保全發現。

    保全隨後進入車廂內勸導將腳踏車收折，但崔男認為保全員刁難而大聲辱罵，兩人進而引發爭執；司機員隨即通報高雄輕軌行控中心後轉報警方到場，捷警隊於20時22分接獲高雄輕軌行控中心通知，隨即派員趕至愛河之心站（C24）將兩人帶下列車了解，後續鼓山警分局、左營警分局員警於也陸續到場協助。

    捷警指出，王姓保全控訴對方一度持高爾夫球桿揮擊，於10日凌晨0時5分許，向轄區三民二警分局對崔男提出恐嚇及傷害等告訴；捷警也呼籲民眾，車站保全員負有維護車站設施、旅客搭車秩序的責任，搭乘捷運、輕軌系統時，請務必遵守指示搭乘，以維護車輛、系統設備及自身安全。

    受託操作輕軌的高雄捷運公司說明，攜帶小摺僅需支付個人車資、車輛免費，一般腳踏車車體較大，目前暫不開放；攜行小摺搭乘輕軌務必在上車前完成摺疊，搭乘期間全程落實「車不離身」狀態，小摺應扶穩固定，不可單獨停放於車廂內，避免小摺滑動造成其他乘客受傷。

    高捷提醒，若有造成他人不便或影響安全之虞者，營運機構得拒絕運送； 當輕軌系統發生緊急事件時，營運機構必要時得暫時停止旅客攜帶折疊式腳踏車進出輕軌。

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