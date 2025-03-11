涉為中國發展組織 台灣新住民關懷總會理事長周滿芝獲判無罪

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌違反國安法，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

2025/03/11 10:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，疑接受中國資助，並為對岸發展組織，被高檢署高雄分署依涉嫌違反國安法起訴，高等法院高雄分院上午判決無罪。

據了解，2023年11月中旬，中國國台辦涉嫌透過「台灣新住民關懷總會」等單位，邀國人赴湖南省接受招待。旅遊期間，理事長周滿芝（交保）則向團員宣導「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」、「反台獨」等思想，並要求回台後支持特定政黨和候選人，意圖影響總統和立委選舉。

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橋頭地檢署偵辦後，認為她涉嫌觸犯反滲透法、違反正副總統選罷法並提起公訴，案由地院審理中。

不過，橋檢偵辦期間，發現周女在台成立「台灣新住民關懷總會」等組織後，曾與中國統戰部門多有接觸，並要求贊助經費辦活動，甚至規劃活動還把國台辦列為指導單位，送對岸修改過目，但後來因故未舉行，另涉嫌違反國家安全法。

此外，周婦又以理事長身分，公然加入中國半官方性質的「統一戰線委員會」，並允諾幫忙宣導「九二共識」等政令，促進「兩岸一家親」，由於此部分為2審管轄，因而移送高雄高分檢偵辦並起訴。

高雄高分院上午審結宣判，認為檢方舉證不足，判決周女無罪，仍可上訴。

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