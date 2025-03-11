為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉為中國發展組織 台灣新住民關懷總會理事長周滿芝獲判無罪

    「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌違反國安法，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌違反國安法，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    2025/03/11 10:09

    〔記者鮑建信／高雄報導〕「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，疑接受中國資助，並為對岸發展組織，被高檢署高雄分署依涉嫌違反國安法起訴，高等法院高雄分院上午判決無罪。

    據了解，2023年11月中旬，中國國台辦涉嫌透過「台灣新住民關懷總會」等單位，邀國人赴湖南省接受招待。旅遊期間，理事長周滿芝（交保）則向團員宣導「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」、「反台獨」等思想，並要求回台後支持特定政黨和候選人，意圖影響總統和立委選舉。

    橋頭地檢署偵辦後，認為她涉嫌觸犯反滲透法、違反正副總統選罷法並提起公訴，案由地院審理中。

    不過，橋檢偵辦期間，發現周女在台成立「台灣新住民關懷總會」等組織後，曾與中國統戰部門多有接觸，並要求贊助經費辦活動，甚至規劃活動還把國台辦列為指導單位，送對岸修改過目，但後來因故未舉行，另涉嫌違反國家安全法。

    此外，周婦又以理事長身分，公然加入中國半官方性質的「統一戰線委員會」，並允諾幫忙宣導「九二共識」等政令，促進「兩岸一家親」，由於此部分為2審管轄，因而移送高雄高分檢偵辦並起訴。

    高雄高分院上午審結宣判，認為檢方舉證不足，判決周女無罪，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播