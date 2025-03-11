8旬嬤凌晨外出拜拜迷途 警巧遇關懷反被問「你是誰？」

員警巡邏發現88歲楊婦深夜一人站在路旁，心覺有異，上前關心。（圖由民眾提供）

2025/03/11 09:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區一名88歲楊姓婦人，深夜1點多，獨自站在高鐵高架水泥柱旁瑟瑟發抖，豐原警分局員警巡邏時發現，心覺有異，上前關心，不料，楊婦竟問「你是誰」？員警感覺楊婦疑有失智傾向，趕緊將她帶回派出所，並查尋其住址及家人，將她順利送回家。

豐原警分局神岡分駐所警員羅士榮，8日凌晨1時30分，巡邏行經神岡區三民路與神清路口時，發現有婦人獨自站在高鐵高架水泥柱旁，十分不尋常，便停車趨前關懷，近看才發現88歲楊姓婦人腳邊放著兩包衣物，且因穿著單薄的關係，渾身不斷打顫發抖，羅員先詢問楊婦為何獨自站在路中，不料，楊婦卻反問「你是誰」？

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員警發現楊婦疑年歲已高，有失智、記憶力衰退等傾向，無法說出自己完整全名，也無法理解及回覆員警提問，因當時體感氣溫僅10餘度，員警未免楊婦失溫，便先請楊婦至巡邏車內休息，並請同仁透過楊婦照片等協助查詢身分。

員警順著楊婦指引，開著巡邏車將楊婦載回家，楊婦兒子也被外面的動靜吵醒，打開房門走出來查看，得知母親半夜獨自外出的情況後，感到十分不可置信，不斷向警方表達謝，謝謝警方的熱心協助與關懷，才能讓楊婦不用在外受凍過久，避免憾事發生。

經統計，豐原分局今年1至2月份共尋獲31名失蹤人口，其中失智症患者共4名。分局長林大為建議，家中若有易走失之家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至直轄（縣）市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，使走失者能在最短時間與家人團聚。

員警用警車將迷途的楊婦載回家。（圖由民眾提供）

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