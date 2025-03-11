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    聽障民眾遇詐騙無助 東勢雙姝警協助排除安心護送返家

    張婦接獲詐騙電話心急到派出所求助。（民眾提供）

    張婦接獲詐騙電話心急到派出所求助。（民眾提供）

    2025/03/11 08:57

    〔記者歐素美／台中報導〕一名68歲張姓婦人到台中市東勢警分局茅埔派出所，滿臉焦急、不發一語，似乎是有急事相求，卻不知如何表達，員警趕緊上前關心，發現該名婦人為聽力障礙者，茅埔派出所警員田祥瑄、謝婉柔隨即以手機輸入文字方式與婦人溝通，才知原來婦人接獲詐騙來電焦急不已，幸在員警耐心解說後，化解遭詐危機。

    警方表示，張姓婦人接獲不明來電，她因聽力障礙，僅聽出片面資訊，對方稱是婦人女兒，因緊急狀況急需用錢要求匯款，突然想起勤區員警曾至鄰里「識詐」宣導，於是趕往派出所尋求協助。

    員警耐心解釋這是「猜猜我是誰」詐騙手法，也利用這個機會進行反詐騙宣導，告知婦人接獲陌生號碼時應提高警覺，由原先的聯絡方式聯繫本人或家人核實，不要輕信對方提供的故事或聯絡方式，婦人經警方解釋才安心下來，並由警員田祥瑄考量婦人不便，便決定護送婦人平安返家。

    東勢分警局提醒民眾，詐騙案件類型多樣化，聽障人士與外界溝通有障礙，接觸資訊較少，如遇上詐騙更容易不知所措，員警將持續加強宣導，如舉辦社區治安座談會、入戶識詐及警勤區訪查聯繫宣導等方加強民眾識詐能力，藉此提醒民眾提高警覺，防範詐騙陷阱，將防詐觀念融入日常生活中，以保護自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    經員警解說解除張婦焦急心情，員警並將張婦送回家。（民眾提供）

    經員警解說解除張婦焦急心情，員警並將張婦送回家。（民眾提供）

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