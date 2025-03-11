竹聯幫仁堂堂主「麥可」涉恐嚇取財 200萬交保

竹聯幫仁堂堂主「麥可」許瑞弘（中）涉恐嚇取財，被刑事局拘提到案，士林地檢署諭令200萬元交保。（資料照，記者姚岳宏攝）

2025/03/11 07:33

〔記者溫于德／台北報導〕竹聯幫幫主「么么」黃少岑的告別式上週才剛結束，檢警就有大動作，竹聯幫仁堂堂主「麥可」許瑞弘等人被掌握疑似介入台北市某公司的股東投資糾紛，迫使被害人付出上千萬元，涉恐嚇取財；士林地檢署昨指揮警方前往台北市許瑞弘住處等11地點將11人拘提到案，並經複訊，深夜依違反組織犯罪條例，諭令許瑞弘200萬元交保，繳完保金後已離開地檢署。

檢警調查，59歲的許瑞弘在竹聯幫內地位崇高，1994年創立「弘仁會」，主要活動範圍在台北市中山、大安區，弘仁會主要經濟來源是放款、討債、工程圍標等，也參與毒品及詐欺；許曾一度轉往中國發展，近年對外自稱教會牧師，也擔任上市櫃股東。

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後來許瑞弘對外雖稱已退出江湖，但檢警根據掌握事證，認定許仍是竹聯幫仁堂堂主，還一度被點名是么么的接班人選，成為檢警頭號鎖定治平對象。

檢警並調查，許瑞弘涉嫌介入台北市某公司的股東投資糾紛，由於許的名號響亮，被害人被迫付出上千萬元後報警，但許瑞弘自稱早就不管幫內事，否認介入此事；面對檢警問他是否意圖上位竹聯幫主時，他當場否認，強調「沒有意願」、「外面亂傳」。

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