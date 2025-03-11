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    少女約學長到家玩貓 竟遭脫褲性侵

    少女約學長到家玩貓，竟遭脫褲性侵。（情境照）

    少女約學長到家玩貓，竟遭脫褲性侵。（情境照）

    2025/03/11 07:08

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕邱姓男子應邀前往未成年學妹小如（化名）家中玩貓，見學妹身材凹凸有致，竟凍未條趁機行強，脫光學妹褲子後舔下體還逼她打手槍，事後學妹怒傳簡訊「爽了嗎」 、「一直叫你不要用我」、「X你娘」、「我這樣已經對不起我男友」，新竹地院依強制猥褻少女罪判刑8月。

    法官調查，邱男是少女小如的國中學長，去年3月31日晚間受邀至小如新竹縣住處玩寵物貓咪，見二人在房間有獨處機會，遂伸手撫摸小如大腿外側，又想脫掉她短褲、內褲，經小如拉住衣物表示拒絕後，邱男仍強行脫掉學妹衣物然後強舔下體。

    邱男無視小如明示反對、迴避行為，將她強拉回床上壓制其雙手，並以手指強行撫摸下體，強令為其打手槍撫摸、搓弄生殖器直到射精，邱男離開小如住處後，小如將前情告知母親、男友並報警處理，始悉上情。

    事後小如傳訊問邱男「爽了嗎」 、「佩服」、「我是你的第一任是真的嗎？」、「一直叫你不要用我」、「X你娘」、「我這樣已經對不起我男友」、「就是不對啊」、「男人的嘴騙人的咧！」

    法官審酌二人原為學長學妹關係，邱男因而受小如信任，獲邀至其住處玩寵物，竟強行猥褻，由於未能與被害人和解，最後依強制猥褻少女罪判刑8月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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