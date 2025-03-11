約少女唱歌喝酒 趁機撿屍開房性侵

陳男約少女唱歌喝酒，趁機撿屍開房性侵。（情境照）

2025/03/11 06:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子將未成年少女友人小美（化名）約出唱歌喝酒，趁小美酒醉意識不清之際，撿屍前往摩鐵開房，趁機性侵得逞，事後賠償90萬元和解換取緩刑。

法官調查，去年6月16日21時許，陳男在新竹市凱悅KTV包廂飲酒唱歌，小美應其邀約，與友人前往包廂與陳男會合並繼續飲酒，其後因小美酒醉、意識不清，一行人遂於隔天凌晨2時15分，乘車至竹市琺何精品旅館休息，期間均係由陳男攙扶小美上下車、進入琺何精品旅館。

請繼續往下閱讀...

陳男攙扶小美進房後，竟趁其不知且不能抗拒之際，性侵得逞，事後小美從旅館房間醒來，發現有異，報警處理，始查悉上情。

法官考量陳男雖然已經成年，惟尚未年滿20歲，事後已積極與被害人成立調解，並已全數給付和解金90萬元完畢等情，已竭力彌補告訴人之損害，決定酌量減輕其刑。

法官審酌二人原為朋友，相互間尚有曖昧，小美因此信任陳男，才會一起飲酒唱歌，惟一行人前往琺何精品旅館休憩之際，陳男竟因一時失慮即乘機性侵，明顯戕害被害人對其信賴關係，而造成心中難以抹滅之傷害。

最後法官依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處有期徒刑1年7月。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並禁止對小美實施不法侵害行為，且需接受法治教育課程6場次。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法