金大平均一週遭詐1.2件 金警與校方簽打詐識詐合作備忘錄

金門縣警察局局長黃壬聰（左）、國立金門大學校長陳建民（右）共同簽署打詐識詐合作備忘錄。（金門縣警察局提供）

2025/03/10 22:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局與國立金門大學今天簽署打詐識詐合作備忘錄，將由警方提供防詐技巧資訊，透過校方整合校園資源並結合系所能量，經由跨機構合作傳達至校方的社群平台，以主動激化校園學子提高防詐的認知與警覺。

縣警局在局長黃壬聰1月17日到任積極打詐，發現金門的大學生遭詐騙比例不小，以2024年為例，平均1週就有1.2件詐騙案，率刑事警察大隊長吳易泉、副大隊長董紀宏、金城分局長陳盈元、金湖分局長王貞惠及交通隊長賴俊宏「打詐團隊」前進校園，拜會國立金門大學校長陳建民。

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縣警局表示，根據警政署公布數據顯示，詐騙案件的整體數量仍居高不下，尤其是年齡層在23歲以下的學生族群遭詐騙案件約佔19%，突顯增強校園防詐騙宣導的迫切需求。

縣警局統計，警局去年至今共舉辦123場以校園為主的防詐宣導，其中和金大合辦的有58場，去年度金門的大學生遭詐騙案仍有64件之多，佔所有詐欺案件約16%；分析前6大詐騙類別是「假中獎通知」、「假網拍」、「假買家騙賣家」、「假投資」、「假色情應召詐財」及「假租屋廣告」。

黃壬聰說，有鑑於此，警方將與金大調整與深化教育響應對策，分析提供最新適用於校園環境的詐騙手法，協助師生因應不斷變化的詐騙話術，逐步強化學生的反詐騙能力。

他說，為達成打詐綱領2.0版「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標，將與金大設立校園防範詐騙機制，包括建立應急反映管道及新增專責聯絡窗口。此舉可協助師生更快捷及有效地處理潛在的詐騙威脅，在關鍵時刻第1時間聯繫警局，避免不必要的損失，提升風險抵禦效率。

陳建民肯定警方的用心，指示主任秘書洪瑛鈞全力配合，以維護學生權益。

縣警局表示，正大力推廣「打詐儀錶板」平台及「165防騙宣導」LINE官方帳號，以便使用者檢測可疑訊息，即時更新識詐知能，使防詐工作發揮最大成效。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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