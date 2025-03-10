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    首頁　>　社會

    惡鄰吳龍滿狠殺女兒夫妻一審判死 蔡父泣訴：這是正確道路

    吳龍滿狠殺樓上鄰居羅姓夫妻，今日一審宣判2個死刑。（資料照，記者許麗娟攝）

    吳龍滿狠殺樓上鄰居羅姓夫妻，今日一審宣判2個死刑。（資料照，記者許麗娟攝）

    2025/03/10 22:08

    〔記者許麗娟／高雄報導〕2023年9月發生在高雄苓雅區某大樓的夫妻命案，凶嫌吳龍滿疑不滿樓上鄰居太吵，持刀上樓當著2名幼子面前殘殺羅姓夫妻，高雄地院今（10）日下午一審宣判吳龍滿2個死刑、褫奪公權終身，羅妻蔡女的父親晚間接受本報採訪，數度哽咽地說「這是正確的道路」。

    羅姓夫妻和2名幼子居住的大樓住家，原是蔡父工作的辦公室，女兒婚後，他將空間讓給他們一家居住，自己則住在同大樓相鄰的另一棟，原本一家人彼此有照應且生活圓滿，未料，女兒與女婿竟遭吳龍滿狠殺，為避免讓2名孫子觸景傷情且擔心受怕，只能和他們分離，讓他們搬到花蓮和爺爺、奶奶同住。

    案發至今1年半，今日司法判處吳龍滿死刑，蔡父泣不成聲地說，「一聽到惡徒判死，總算下了一個定心丸，對2個死去的年輕人有個交代。」他說，2個孫子到現在還是很常自責地說，「壞人來，我們幫壞人開門。」讓大人聽了相當不捨。

    蔡父透露，小孩子現在和羅家爺爺奶奶住在花蓮，爺爺至今沒有回床上睡一頓覺，都睡在沙發，因為受驚嚇的小孫子告訴爺爺，「爺爺，你要幫我們守著門，不要讓壞人進來」，為了讓孫子安心，爺爺只能每天睡在客廳沙發顧著門。

    孫子心裡的創傷至今還無法復原，目前仍持續做心理輔導，蔡父說，過年時2名孫子有回來高雄外公家住2、3天，車子才到地下室，就哭著說想爸爸媽媽，吃水果看到果醬，還嚇得說「阿公，這是血」，也會擔心的問「那個壞人還會不會來我們家？」大人只好跟他們掛保證「不會，壞人現在都關著」，好讓他們安心。

    談及吳龍滿，蔡父氣憤地說，過去雖然和吳龍滿住在同棟大樓，但雙方從來沒有交集，但吳在法庭上竟然說，「那個女人的爸爸（指蔡父）更可惡，應該要死」，根本認為殺人不會判死，殺幾個都沒差，相當可惡！

    蔡父說，吳龍滿在法庭上的表現都很囂張，對法官、檢察官的問話不理不睬，一副社會對他莫可奈何的樣子，不只沒認罪，還怪罪別人一直問很煩，「判他死刑這是正確的道路，可惡的人不下地獄，還會危害多少人？不只不要放出來，司法應該給社會有個交代，讓要作惡的人有警剔心。」

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