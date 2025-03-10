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    南投信義公所垃圾車上橋失控 衝破護欄翻落駕駛重傷

    南投信義鄉公所垃圾車行經愛國大橋失控翻落，造成車上駕駛全身多處骨折緊急送醫。（記者劉濱銓翻攝）

    南投信義鄉公所垃圾車行經愛國大橋失控翻落，造成車上駕駛全身多處骨折緊急送醫。（記者劉濱銓翻攝）

    2025/03/10 21:21

    首次上稿 20:51
    更新時間 21:21（新增案情）

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉公所1輛垃圾車，今晚6點半從市區開往橫跨陳有蘭溪的愛國大橋時，疑因車速過快失控，上橋後一路擦撞左右護欄，最後衝破護欄翻落下方砂石便道，由於垃圾車四輪朝天，警消出動大批人馬將41歲金姓駕駛救出，其全身有多處骨折傷勢嚴重，所幸還有意識，現已送竹山秀傳醫院急救。

    信義警方表示，垃圾車上僅有金姓駕駛，救難人員接觸傷者當下未聞到酒氣，現因送醫急救，後續將對駕駛抽血，以釐清是否有酒駕。

    警方指出，經勘查事故現場，發現在愛國大橋前的引道斜坡，路旁水泥護欄也有擦撞痕跡，初判是垃圾車在下坡時車速恐過快，先是擦撞水泥護欄，上了橋後就失控，並連續擦撞橋上左右護欄，最後衝破護欄翻落約3層樓高的橋下砂石便道，駕駛則卡在四輪朝天的車內。

    當下轄區消防隊立即出動人車救護，所幸傷者獲救還有意識，惟身上有多處骨折傷勢不輕，已緊急送醫救治。

    警方說，該起事故垃圾車是墜落在橋下的砂石便道，若掉進河床後果不堪設想，現已將墜落的垃圾車移往便道旁，橋上被衝破的護欄也拉起封鎖線與交通錐警示，道路已恢復通行，之後會待駕駛傷勢穩定後，再釐清事故原因。

    南投信義鄉公所垃圾車行經愛國大橋失控翻落，車頭遭受劇烈撞擊已嚴重變形。（記者劉濱銓翻攝）

    南投信義鄉公所垃圾車行經愛國大橋失控翻落，車頭遭受劇烈撞擊已嚴重變形。（記者劉濱銓翻攝）

    南投信義鄉公所垃圾車行經愛國大橋失控翻落，造成車上駕駛全身多處骨折緊急送醫。（記者劉濱銓翻攝）

    南投信義鄉公所垃圾車行經愛國大橋失控翻落，造成車上駕駛全身多處骨折緊急送醫。（記者劉濱銓翻攝）

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