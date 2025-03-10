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    詐欺案件發生數趨緩 警政署：打詐初顯成效

    警政署指出，詐欺案件發生數趨緩，打詐初顯成效。（記者姚岳宏攝）

    警政署指出，詐欺案件發生數趨緩，打詐初顯成效。（記者姚岳宏攝）

    2025/03/10 20:34

    〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署積極推動打詐工作，自推出165打詐儀錶板以來，詐欺案件趨勢變化更為透明，打詐成效亦逐步展現。觀察今年1月至2月受理詐騙案件數與去年同期相比，有明顯下降趨勢。統計顯示，尤以長期位居第一的「假投資詐騙」，在案件受理數減少40.3%、財損減少14%，下降幅度最為顯著，顯示推行的打詐措施及已有初步成效。

    不過警政署指出，根據歷年趨勢，詐欺案件約於3月至5月出現反彈，目前3月的案件量雖仍有效維持平緩狀態，但打詐團隊仍不敢鬆懈，將持續加強防詐作為，全力遏止詐騙行為擴散。

    警政署表示，行政團隊推動「打詐新四法」以來，採取多項具體措施，如透過虛擬貨幣凍結及返還機制，加速攔阻並返還被害人資金；主動分析詐騙樣態，查找潛在被害人並即時預警；推動全國同步打擊詐欺行動專案，大規模掃蕩詐欺集團；結合地政機關聯防不動產涉詐案件，嚴防抵押房產詐騙等，期望藉由多管齊下的策略，有效防制詐騙行為，守護民眾財產安全。

    警政署強調，這些成效有賴政府各部門、民間企業協力與全民的共同合作，若無各方共同努力，詐欺案件與財損數字恐將更為嚴峻。未來，警政署將持續滾動檢討詐欺犯罪情勢，隨時調整並強化防詐政策與措施，加速推動各項具體防詐作為，也呼籲民眾時時提高警覺，共同打擊詐欺犯罪。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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