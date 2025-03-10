醫大生命喪酒駕輪下！台中警出重拳 連3天大執法

台中市警局從今天起一連3天全市取締酒駕大執法。（警方提供）

2025/03/10 20:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區8日凌晨發生死亡車禍，23歲吳姓洗車工無照酒駕，闖紅燈高速撞上22歲陳姓醫學生，導致陳男重傷不治，引發社會譁然，質疑酒駕零忍是否淪為口號，台中市警局則表示，從今天起一連3天全市取締酒駕大執法，尤其是針對深夜時段，請市民務必守法，才能有更安全的交通環境。

面對酒駕防制與執法成效是否真有落實質疑？市警局今天提出數據表示，台中市去年取締酒駕件數6905件，取締成效為六都第一，酒駕死亡事故人數也降低了44.1%，另據交通部道安數據統計，台中市去年酒駕交通事故與前年比較，件數減少21件，死亡減少15人，受傷減少196人，酒駕防制已有一定成效。

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另酒駕防制以每10萬人口比較，台中市去年酒駕案件每10萬人死傷數為43.7人，於全國21縣市中（連江縣未達10萬人口不採計）排名第8低，僅次於台北市6.9人、新北市18.6人、高雄市24.1人、基隆市26.2人、金門縣31.2人、新竹市32人、宜蘭縣42.2人。

交通大隊指出，為讓民眾有感，市警局針對酒駕強力執法，每月規劃執行取締酒駕勤務至少6-8次，並在重要節日及連續假期執行連續3日取締酒駕大執法，同時輔以精準執法，分析各分局易酒駕肇事與違規時段、路段，提供分局規劃勤務參考，防制酒後駕車肇事與強化執法作為。

市警局長李文章表示，針對本案已建請檢察官聲請羈押獲准，也希望司法重判，避免憾事再發生，警局自今日起連續3天取締酒駕大執法，尤其是針對深夜時段加強抓酒駕，請民眾務必守法，不要存僥倖心態。

另除規劃酒駕強力執法外，並強化酒駕溯源專案、防制酒駕交通安全宣導等防制作為，依內政部警政署規定溯源到肇事者飲酒之營業場所，賦予業者社會責任共同防制酒駕，在防制酒駕多元宣導作為方面，持續結合社區、鄰里、機關、團體（社團）、學校共同辦理酒駕及各項交通安全宣導活動。

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