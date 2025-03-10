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    遭烏龍爆料「滾床單」毀名譽 張淑娟斥周玉蔻：犯罪的人就應該坐牢

    名嘴周玉蔻（前中）被控烏龍爆料損害前中姐張淑娟名譽，一審被判一年六月，高院今開庭，周主張無罪。（記者楊國文攝）

    名嘴周玉蔻（前中）被控烏龍爆料損害前中姐張淑娟名譽，一審被判一年六月，高院今開庭，周主張無罪。（記者楊國文攝）

    2025/03/10 20:09

    〔記者楊國文／台北報導〕名嘴周玉蔻、蔡玉真3年前爆料指前中國小姐張淑娟曾與前立委蔣孝嚴「滾床單」，張淑娟怒控是烏龍爆料，台北地院將周、蔡依個資法、加重誹謗罪各判1年6月徒刑。高等法院今天首度開庭，周、蔡都主張無罪，但檢方主張，一審判刑太輕，張淑娟怒指周、蔡2人損害名譽，「對我是身心折磨、直到現在都不敢到菜市場」，她強調「犯罪的人就應該坐牢」。

    庭後，張淑娟受訪指出，此案周和蔡公然作假新聞，不肯認錯，上訴二審根本沒有新的證據，根本是浪費司法資源，台灣社會無法容忍這樣的媒體人，一審判刑太輕。

    因高院今天庭訊冗長，歷經2個多小時才結束，下次庭訊仍繼續準備程序庭，但分開審理，周玉蔻定4月28日下午2時30分、蔡玉真定4月16日下午2時30分開庭。

    台北地院去年11月判周玉蔻、蔡玉真均1年6月，全案上訴後，高等法院今傳訊兩造張淑娟、周、蔡出庭。

    高檢署檢察官主張，一審判決周、蔡2人太輕，量刑不當，應加重刑責。

    周玉蔻主張「我無罪」，周稱，雖在一審向張淑娟道歉過，今天乃仍要再度道歉，但不表示她有犯罪故意，最重要的是，她確實深深相信其消息來源為真，認為戴女所說代張淑娟預定晶華房間屬實，且她發表前，已經過合理查證，北院明顯是誤判，「而且很遺憾的是充滿仇恨性的錯誤判決」。

    周的律師則主張，依據釋字第509號解釋，周玉蔻是依據合理查證，確信為真而發表言論，欠缺犯罪故意，應判無罪。

    蔡玉真指出，一審判太重，未違反個資法，加重誹謗部份，她有消息來源，但造成張的傷害，在一審已認錯，並向張道歉。蔡的律師指出，蔡有經過合理查證，所為並非出於明知或有重大惡意輕率發表言論，應判無罪。法官諭知蔡和律師對主張進行確認。

    2022年9月台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真被控分別在民視節目、個人臉書揭露前中姐張淑娟的姓名、婚姻、職業、照片等個資，指稱張淑娟曾與蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，「是滾床單女主角」。

    張淑娟公開喊冤，控告周、蔡2女涉嫌加重誹謗和違反個資法。張提告時，還在台北地檢署門口，引發周玉蔻與王鴻薇互嗆「蟑螂、老鼠」的罵街經典畫面。

    北院審理時，周玉蔻說2021年4月18日在台北市的餐廳聚餐，同席的蔡玉真與餐廳戴姓女經理熟識，戴是張淑娟中學同學，席間討論到陳年往事，她認為戴女當時說是張淑娟，自認有合理查證；蔡玉真則是認罪，承認查證不足，並當庭向張淑娟道歉，請求從輕量刑或緩刑。

    張淑娟則是泣訴，她從未對不起中國小姐頭銜，卻如同被踩在地上的螞蟻，媒體第四權是公器，不應濫用於毀人名譽、糟踏別人，案發後她每次出庭都心如刀割，出門都戴口罩，痛批周、蔡2女惡劣到無法無天，要求法官重判2女應入獄服刑之刑。北院審結，依加重誹、個資法將周、蔡各判1年6月徒刑、未獲緩刑。

    前中姐張淑娟（右）控告名嘴害玉蔻、蔡玉真損害名譽，高院今首度審理，張主張，一審判兩人均一年六月判太輕，並稱「犯罪的人就應該坐牢」。（記者楊國文攝）

    前中姐張淑娟（右）控告名嘴害玉蔻、蔡玉真損害名譽，高院今首度審理，張主張，一審判兩人均一年六月判太輕，並稱「犯罪的人就應該坐牢」。（記者楊國文攝）

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