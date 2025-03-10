掐死女友還「污辱」屍體 男憲兵判無期徒刑

許姓男憲兵掐死女友還污辱屍體，一審判他無期徒刑。（資料照）

2025/03/10 19:28

〔記者王定傳／新北報導〕許姓男憲兵與同為憲兵的劉姓女友分手後，試圖挽回感情未果，去年5月情緒失控涉以雙手掐死劉女後，除毆打屍體外，甚至試圖侵入女友下體，事後還以劉女名義傳訊，偽造劉女仍活著假象，許男獲知劉家人報警後，一度畏罪持刀割腕自殘，警方趕抵逮捕許男，新北地院今依現役軍人殺人罪，判處許男無期徒刑。

據了解，許、劉2人去年案發時同為19歲，2人高中畢業後，各自加入軍旅簽下4年志願役，因分發同一單位漸生情愫，由朋友關係變成愛侶開始交往，劉女因覺得許男控制慾太強、屢屢發生爭吵，決定結束這段感情。

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警方調查，許男「被收手」後懷疑劉女另結新歡，去年5月17日晚間跑到劉女住處談判，直到隔日上午9時許，因挽回未果，情緒失控竟涉以雙手掐死女友，再以拳頭毆打劉女頭部，甚至還試圖侵入劉女下體。

由於劉女與家人同住，當日她原本要跟家人一起出門，但到了約定時間卻未走出房門，劉女姊姊起疑、喊叫沒人回應；許男擔心犯行曝光，竟持女友手機傳訊「收到、再等等」。

劉女姊姊後來進入房門，見到妹妹竟躺在床上，身體已冰涼，嚇得趕緊報警；許男見劉家人打電話報警後，突然情緒失控，跑到廚房拿水果刀企圖輕生，警方據報趕抵將許男送醫包紮，因傷口不深，並無大礙。

檢方事後聲押禁見許男獲准，去年8月依現役軍人犯殺人罪、行使偽造準文書及損壞、污辱屍體罪嫌起訴許男，全案適用國民法官法審理。

由職業法官與國民法官組成的合議庭認為，許男分手後心有不甘，試圖挽回感情未果後竟腦羞成怒，徒手掐死被害人，致被害人生前飽受痛苦，於被害人死後竟還損壞、污辱被害人屍體，令被害人家屬因此受有永遠不可磨滅的心靈創痛，惡性甚為重大，並審酌許男無前科、犯後坦承犯行，雖有意與被害人家屬調解，惟為被害人家屬拒絕等情狀，依犯現役軍人殺人罪判處無期徒刑，至於犯損壞污辱屍體罪判刑4年，行使偽造準私文書罪判刑1年，定執行無期徒刑，褫奪公權終身。

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