親家變冤家！幼兒園前爭搶孫女推倒親家公夫妻 動粗爺吃官司

許姓男子為了爭搶孫女、推倒親家夫妻受傷，台南地院判許男拘役55日並要賠償7萬元給親家夫妻。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/03/10 19:04

〔記者王俊忠／台南報導〕真的是親家變冤家！台南1名許姓女子因與公婆感情失和，2022年8月將5歲的幼女小真帶回娘家，同年8月17日下午，許女與父親到幼兒園要接小真放學；許女的鄭姓公婆也前往接孫女，雙方在幼兒園門口為搶小孩大動干戈，許女父親推倒鄭姓親家夫妻，2人跌倒多處受傷，鄭姓夫妻怒告許姓親家傷害及求償，台南地院判許男拘役55日、得易科罰金；並須共賠7萬元給親家夫妻。

判決指出，當天許男與女兒一起到幼兒園要接外孫女小真放學，許女的鄭姓公婆得知也趕到幼兒園要接孫女回家。許家父女先到幼兒園接到小真，許女正要把小真交給在幼兒園門外的許父時，許女的鄭姓公婆恰好趕到、也上前要搶下小孩。

請繼續往下閱讀...

許父見狀先推開鄭姓親家、再順勢推倒親家母，鄭姓親家爬起與許男拉扯，許男再次把鄭男推倒在地，鄭姓親家夫妻兩人身上都有多處擦、挫傷，他們氣得控告許姓親家涉傷害罪、還要求償侵權損害賠償。

許男否認有傷害犯行，他辯稱因為鄭姓親家夫妻要搶他們女兒的小孩，這樣會傷害他的女兒及孫女，他主張是正當防衛。

台南地法簡易庭審理時，許男有意和解，但被鄭姓親家夫妻拒絕。法官認為雙方不思以理性方法解決問題，許男更出手傷害親家夫妻，只是為了「搶小孩」，把年幼孫女視為物體，未顧慮到小孩的感受，想把搶小孩的行為合理化，因此依傷害罪判許男拘役55日。

而民事部分，鄭姓夫妻控訴他們兩人被許姓親家打傷後，惶恐不安、精神痛苦、失眠、心悸等並有驗傷資料，兩人分別向鄭男提出5萬元的侵權損害賠償，簡易庭法官審認部分有理由，判許男應共賠償7萬元給鄭姓夫妻，還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法