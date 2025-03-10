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    首頁　>　社會

    與海巡共辦私菸案疑洩密台中7警遭調查 部分人員2年前因類似案件被查

    台中市7名員警今天被彰檢帶回調查，市警局強調絕不護短。（資料照）

    台中市7名員警今天被彰檢帶回調查，市警局強調絕不護短。（資料照）

    2025/03/10 18:31

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局所屬多個單位與海巡署共辦案件時，疑涉嫌洩漏國防以外機密，今天遭彰化地檢署指揮廉政署等單位搜索，共7名員警被帶回調查，據透露，其中部分人員早在2年前就曾因類似案件被調查，未料如今再度捲入，引發外界關注。

    彰化地檢署今天帶回台中市警局的7名員警，據了解，這起案件可能與台中警方與海巡署共辦查案有關，當時海巡署人員正在調查涉及私菸、槍砲與毒品案件嫌犯，因執行跟監任務，向台中警方要求調閱特定車輛行車軌跡，涉案警員因此查詢資料，並透過同事協助完成，提供海巡署辦案人員。

    然而，檢方認定這種「非正常程序的查詢與資料提供」涉及洩密，因此展開偵辦，部分被調查的員警則喊冤表示「只是幫忙查資料，且是辦案需要，沒想到會被認定是洩密」。

    台中市警局表示，此案係員警疑涉非因公查詢洩密案，警局自清自檢積極查處，前年底時發現所屬員警，配合他機關偵辦刑案疑有洩密罪情事，主動將相關事證報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，彰檢今天指揮市警局及警政署等相關單位展開行動。

    市警局表示，期間共搜索第一、東勢、大雅、清水分局及刑事警察大隊等單位，查處本局7名員警到案說明，基於維護警察風紀決心，勇於面對問題，秉持不掩飾、不庇縱原則，主動積極查處員警風紀案件，絕不護短。

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