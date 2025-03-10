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    大叔假借作法性侵女大生 嘉義地院裁定收押

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/03/10 18:13

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣一名40餘歲張姓男子，覬覦友人就讀大學的女兒美色，涉嫌以宗教信仰為幌子，假借作法，誘使女大生裸體讓其畫符咒，以此強制性交女大生，過程還拍攝成影片，女大生後來驚覺受騙，報警將張男逮捕，依強制性交罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊向嘉義地方法院聲請羈押，嘉義地院裁定聲押禁見獲准。

    檢警調查，案發於去年12月至今年2月，張男利用友人迷信心理，自稱自己有靈通，可協助作法消災解厄，到友人家中作法驅除鬼魅，然而竟持空氣長槍、玩具槍射擊作法；張男另假借為其女兒作法，誘騙女大生到汽車旅館內裸體、畫符咒，強制性交女大生，過程還拍攝影片。

    女大生驚覺受騙後報警，警方日前到台中市逮捕張男到案，查扣手機、1把空氣長槍、2把玩具槍等證物。

    檢方調查，張男手機內有多筆與被害女大生對話紀錄遭刪除，有湮滅證據之虞，3月7日複訊後向嘉義地院聲請羈押禁見獲准，全案依強制性交罪嫌偵辦，槍枝是否具有殺傷力已送驗檢測釐清。

    嘉義地院表示，張男坦承強制性交犯行，否認未得被害人同意拍攝性交畫面，除有被害人明確證述外，還有通訊軟體對話紀錄佐證，張男涉強制性交、對被害人錄影強制性交罪嫌重大。

    嘉義地院表示，案情尚待調查，且張男恐有勾串證人、畏罪逃亡之虞，裁定羈押並禁見通信。

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