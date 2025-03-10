醫大生遭撞死 電腦斷層掃描需7天？中檢回應了

陳姓醫大生遭撞死，因檢方相驗照電腦斷層掃描（CT）要1週才有結果，母質疑等太久，台中地檢署今表示將加快相關流程。（記者陳建志攝）

2025/03/10 17:59

〔記者陳建志／台中報導〕高雄醫大陳姓學生本月8日凌晨在台中遭酒駕的吳姓洗車工撞死，家屬接獲噩耗從台北趕來台中，希望儘快回到北部處理後事，不過陳母今天表示，檢方相驗照CT（電腦斷層掃描）要1週後才有結果，哽咽表示：「孩子頭七難道要在台中嗎？」

陳母表示，檢方上周末提到會進一步相驗，但照電腦斷層掃描（CT）要1週才有結果，忍不住哽咽說，「孩子頭七難道要在台中嗎？」陳母接著說，不反對檢察官還要去保全最完整的證據，自己對這沒有意見，但問題是讓家屬怎麼辦？

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陳母指出，因習俗關係，希望能盡快回到台北，處理瑣碎的後事，但現在卻卡著，在北部好像不需要這麼長的作業時間，希望可以加快速度。

台中地檢署今天表示，檢察官會同法醫師於本月8日相驗後，因從遺體外觀難以判定確切死因，且本件屬於適用國民法官法審理的社會矚目案件，為審慎認定死因，立即排程於今天進行電腦斷層掃描，委由「國立台灣大學醫學院法醫中心的法醫影像中心」專業人員判讀，協助檢察官、法醫師探求確切死因，並保全影像證據。

中檢表示，電腦斷層掃描（CT）的進行掃描、影像判讀、完成書面報告整體流程需要一定時間（實務上約7日內完成），將儘速完成後將遺體發還家屬處理後事，亦會持續從嚴、從速偵辦本案。對於被害人家屬痛失至親的哀慟，深表理解、同感，必將全力查明被害人死因、追究被告刑責。

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