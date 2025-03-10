醫大生兒遭撞死電腦斷層掃描一週出爐 母哽咽：頭七要在台中嗎？

無照酒駕肇事的吳姓洗車工目前已收押。（警方提供）

2025/03/10 17:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區8日凌晨發生一起死亡車禍，23歲吳姓洗車工無照酒駕，闖紅燈高速撞上正在跑外送的22歲陳姓醫大生，導致陳生重傷身亡，檢方為釐清確切死因，認有電腦斷層掃描（CT）必要，約一週才有結果，對此陳母哽咽說，「難道孩子頭七要在台中嗎？」盼儘速回到台北處理後事。

據了解，陳生就讀高雄醫學大學職能治療系四年級，在台中、彰投等地醫院實習，為了貼補生活費減輕家中負擔，除了在服飾店上班，最近一兩個月開始瞞著家人接外送員工作，為了賺錢深夜送餐，卻遭無照、酒駕闖紅燈的吳姓洗車工猛撞不幸死亡。

請繼續往下閱讀...

陳生父母接獲噩耗連夜自北部南下台中認屍，悲慟欲絕，得知檢方決定用電腦斷層掃描輔助相驗解剖，進一步釐清確切死因，結果卻要一週才出爐，讓陳母焦急又心痛，捨不得民間習俗做頭七時，愛子仍一人孤零零在異鄉。

「檢察官要保全最完整的證據，我沒有意見，問題是讓我們家屬怎麼辦」，希望能加快檢驗進度、讓家人盡快帶孩子回到台北，處理後事；對此台中地檢署表示，會協調相關單位，儘速處理。

此外陳母表示，除了加重酒駕刑責，最重要的是全民要有防範意識，不要讓親友酒駕：「當你知道身邊的人要酒駕，就馬上去阻止他！這是一種集體良善的意識，不要等到悲劇發生才後悔！」她語帶哽咽地說：「台灣的孩子已經夠少了，現在兩個年輕人的人生都因為酒駕被毀了，這樣的悲劇，不能再發生！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法