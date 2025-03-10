憋不住！國道突停車解尿險遭追撞 網轟：找死

休旅車行經國1彰化路段時突然停在外側車道，乘客下車在護欄旁解尿，後方駕駛緊急煞車險些撞上。 （翻攝臉書彰化踢爆網）

2025/03/10 17:31

〔記者湯世名／彰化報導〕憋不住！去年屏東縣省道台26線發生一起駕駛下車路邊解尿，遭後方轎車撞死，無獨有偶，日前一輛休旅車行經國道1號彰化路段時突然停在外側車道，乘客下車在護欄旁解尿，後方駕駛緊急煞車險些撞上，影片PO網引發網友砲轟「找死」。國道警方指出，在國道無故停車經民眾檢舉，將處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

臉書社團《彰化踢爆網》今天PO出一段影片顯示，日前一輛貨車行經國道1號彰化交流道路段外側車道時，司機突然看到前方有一輛休旅車竟停在車道上，立即緊急煞車還罵了「靠吆」。原來是休旅車右側車門打開後，有一名乘客下車直接在水泥護欄上解尿，完全無視極有可能被後方車輛追撞釀成傷亡。

請繼續往下閱讀...

網友砲轟指出，休旅車直接停在國道上，這地點根本不是路肩，簡直是找死；還有人不解說，休旅車駕駛為何不找避車彎？卻選擇在國道停車；更有網友笑稱，應該叫乘客穿成人紙尿布。另有網友稱，去年屏東才發生駕駛下車解尿，慘遭後方車輛撞死事件。如果因為尿急而下車直接在路邊上廁所，不僅已觸犯法規，更有發生意外的風險。

國道三隊則指出，汽車駕駛人駕駛汽車，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

休旅車行經國1彰化路段時突然停在外側車道，乘客下車解尿，後方駕駛傻眼急煞。 （翻攝臉書彰化踢爆網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法