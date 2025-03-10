西門町屁孩當街拿開山刀砍人 起因只是網路上吵架

西門町獅子林大樓昨晚驚傳砍人案。（取自臉書爆料公社）

2025/03/10 17:26

〔記者王冠仁／台北報導〕位於台北市西門町內的獅子林大樓，昨天晚上驚傳有多人當街拿刀砍人，這起案件總共造成3名未成年少年肢體多處受到刀傷，幸虧他們送醫治療後沒有大礙。警方在案發後循線將涉嫌砍人的另外4名少年查緝到案，據悉雙方衝突起因只是因為在網路上社群中吵架。

警方調查，昨晚8時許，這群青少年相約在獅子林大樓附近的福星公園談判，但雙方碰面後，一言不合大打出手。其中一方共有4人，並以2把西瓜刀與1支球棒，對另外一方2名17歲少年、15歲少年揮砍，造成1名17歲少年右手臂受到刀傷，15歲少年肩、腰、掌等多處受到刀傷，另名17歲少年則是左右大腿受到刀傷。

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由於這4名涉案少年當街拿西瓜刀、球棒攻擊對方，行徑宛如古惑仔電影，現場還留下大批血跡，嚇得附近民眾紛紛報警。轄區警方火速趕到現場時，這4名少年已經逃離，但警方隨即調閱監視器畫面展開追查，漏夜將他們循線查緝到案。

據悉，到案的4名少年分別為14歲、2名15歲、17歲，都還在就讀國中、高中。他們之中有人否認動手，而且對於究竟是為了什麼事情在社群上吵架也避重就輕、不願詳細交代。

不過，警方根據監視器畫面、社群對話紀錄，確認這4名都有涉案，最終將他們依傷害、聚眾鬥毆等，移送少年法庭審理，同時也深入釐清全案有無隱情。

西門町獅子林大樓昨晚驚傳砍人案。（取自臉書爆料公社）

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