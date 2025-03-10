五德養殖場貨櫃屋火警濃煙蔽空 馬公市民隔岸觀火

馬公五德箱網養殖場突傳火警，一時間濃煙蔽空。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/03/10 17:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公五德某箱網養殖公司貨櫃屋，今（10）日下午突傳火警，一時間濃煙蔽空，與五德一海之隔的馬公市區民眾隔岸觀火，澎湖縣政府消防局據報後，緊急出動消防車前往救援，詳細起火原因刻由消防局火調小組進行調查，釐清起火原因及責任歸屬。

消防局調查指出，今日下午3時20分接獲民眾報案指稱位於馬公市五德里漁港，某箱網養殖公司貨櫃屋發生火災，現場濃煙密布，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊、澎南、馬公、湖西及白沙分隊共計7車13人前往搶救，由副大隊長朱偉靖負責現場指揮。

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勤務人員到達現場後回報，現場為2間移工使用之貨櫃屋及浮動碼頭使用之浮筒起火燃燒，並延燒停放於現場之3輛機車，經勤務人員部署多條水線搶救，火勢於下午3時52分控制，下午4時05分撲滅，燃燒面積約60平方公尺，幸無人員傷亡。

有關火災起火原因及財物損失，將由消防局火災調查科派員進行後續調查。而五德箱網養殖場近年來糾紛不斷，夫妻2人還在離婚訴訟中，現又傳出火警，內情似不單純，仍有待火調報告出爐，才能釐清相關責任歸屬。

現場燃燒是貨櫃屋，消防人員展開火場清理。（澎湖縣政府消防局提供）

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