丈罰打死女信徒 「無極慈玄堂」創辦人一審判刑13年2月

新北樹林無極慈玄堂。（資料照）

2025/03/10 16:59

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林「無極慈玄堂」70多歲創辦人韓宜蓁，常藉故鍾姓女信徒「說謊、做錯事」，多次處罰並從鍾女身上斂財，2023年間，韓女更夥同死者丈夫林慶平及哥哥鍾財，聯手對死者處以「杖罰」等處罰，將鍾女虐死，事後推由林男扛責，林被收押後才吐露實情；新北地院合議庭斥責韓女手段苛刻，動機及犯後態度均惡劣，依傷害致死罪判刑13年2個月。

死者丈夫林男部分，合議庭認為他雖因迷信犯下大錯，但在偵查時交代全部實情，並獲家屬諒解，加上自首減刑，判刑4年；死者哥哥鍾財則被認定罔顧親情，造成親妹死亡，還配合韓女掩飾犯行，判刑8年6月，全案可上訴。

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據了解，鍾女因母親關係結識韓女，如同韓的乾女兒，因成為無極慈玄堂的虔誠信徒，常以「創辦人、師父」尊稱韓女；未料，韓女卻假托宗教，常以鍾女「說謊、做錯事」等情予以「處罰」，態樣包括：掃把或竹子杖罰消業障、搬樹、搬花盆、罰跪、七星劍劈背等。

更扯的是，韓女動輒「罰錢」，死者疑因此被罰超過300多萬元，只好拿房產抵押貸款繳交罰金，不僅如此，韓女還命鍾女不可跟林男說話、傳訊、寫字溝通，讓鍾女完全孤立；至於鍾女雖常被罰，但始終深信韓女，例如她曾傳訊說：「創辦人，妳處處為我求為我做，我竟然把恩人當仇人，忘恩負義，不知感恩珍惜，我真的愧對妳一輩子，我罪孽深重」等。

未料，2023年4月1日晚間9時許，韓女再度處罰鍾女，先是拿掃把柄打她，並命在場的鍾平也加入，鍾平聽命行事持掃把柄打鍾女並掌摑；隨後，韓女又將掃把柄交給剛到場的林男：「做先生的，看要怎麼處理」，林男接過手後即毆打鍾女頭、手、腳、身體、肩膀等部位，把她打到癱倒在地，並未送醫。

隔日，鍾女隔日進食後因暈眩而噁心、嘔吐，且因虛弱躺臥於宮廟地舖上，氣道誤吸入胃內容物而窒息，最終導致呼吸衰竭而死亡；韓女犯案後命林男一肩扛下，再命其子拆監視器滅證，直到檢方突破林男後，才發現韓等人涉案，而她否認犯行，甚至曾當檢察官面斥責死者「白目」。

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