停車被開單辯處理嘔吐物臨停還怪警沒先勸導 法官駁回

台中張姓駕駛停車遭開單，卻辯稱在後座清理小孩嘔吐物，且質疑警方開單前未先勸導不符規定，不過遭台中高等行政法院法官打臉駁回。（記者陳建志攝）

2025/03/10 17:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中張姓駕駛，去年5月將車停在台中某高中旁，遭警方開罰900元，駕駛辯稱當時在後座整理小孩嘔吐物，員警開單前未先勸導駛離，質疑違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，提出行政訴訟要求撤單；不過台中高等行政法院法官勘驗照片後，發現該處畫黃線，且駕駛已離開駕駛座，至於勸導代替舉發的裁量權限，僅深夜時段0至6時，張民主張並無理由，判決駁回。

這名張姓駕駛，去年5月8日上午11點多，將車停在台中市梧棲區文華街一所高中旁，被警方依「在設有禁止停車標線之處所停車」開罰900元，經申訴後仍維持開罰900元，不服提出行政訴訟要求撤單。

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張姓駕駛主張，該路段非劃設紅線禁止停車路段，亦非主要幹道，當時並非上下學尖峰時刻，將車停在此處並未影響交通，強調當時僅臨時停放該處並未熄火，在後座清理小孩的嘔吐物，並說當時未聽到警方鳴笛示警聲，警方也未依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項規定先行勸導駛離，要求撤銷罰單。

台中高等行政法院法官勘驗照片後，發現該處劃有禁止停車的黃實線，且車子兩側後照鏡均收摺，後煞車燈、方向燈或雙黃燈均未開啟，就算真的在後座處理嘔吐物，因已離開駕駛座，未保持可立即行駛的狀態，因此不符臨時停車的樣態。

法官指出，張姓駕駛主張，開單前未先勸導駛離，但依處理細則第12條第1項第6款規定，須符合深夜時段，即凌晨0點至6點的時段，且非在身心障礙專用停車位違規停車，也沒有停車顯有妨礙消防安全之虞，但違停開單時間是上午11點多，並不適用免予舉發的規定，判定在「在設有禁止停車標線之處所停車」屬實，訴請撤銷原處分為無理由，予以駁回，可上訴。

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