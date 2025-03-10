恐戰心態險遭詐！婦購8塊金條 銀行員幫阻詐

南投市中年婦人每天接受台海不安全訊息，中共恐打過來，被詐團利用買8塊金條合計250萬元，要做高額獲利的投資。（圖由南投警方提供）

2025/03/10 17:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市5旬中年婦人常從群組接收「台海不平靜」、「中國恐怕打過來台灣」……等網路訊息，遭詐騙集團利用該恐戰心態，詐騙買金條保值，且靠金條參加高獲利投資賺更多保命錢，依指示到銀行花250萬元買8塊金條，行員經勸說後報案，員警埋伏一舉逮住車手，保住婦人金條。

南投市的許姓中年婦人接收的都是怕台海戰爭的訊息，加上親近的朋友也多有相近想法，讓她天天心惶不安，希望能存下保命的錢財，該種心情下接到有網路投資群組加她為好友，多次聊天下，對方告知萬一發生戰爭，一定要買金條才能保值，接著再說有金條高額投資，只接受純金金牌才能高獲利。

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許姓女被害人被洗腦後深信不移，本月6日拿出250萬元積蓄，到南投市台灣銀行購買8塊純金金條，每塊100公克，購買後與投資群組人員約定在銀行附近面交。許女在買金條時，銀行員與她聊天，聽到關鍵字「怕戰爭買黃金保值保命」，認為是近來熱門的詐騙手法，因此勸阻婦人交付黃金，最後說動婦人與警方配合，同意約地點與車手面交後，俟車手出現取金條時警方現身逮捕，保住婦人的8塊黃金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

許姓婦人買了金條後被銀行員勸說後，配合警方逮到取金條的車手。（圖由南投警方提供）

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