醫大生兒跑外送遭酒駕男奪命 母淚崩：2個年輕人的人生都毀了

無照酒駕撞死陳生的吳姓洗車工，目前已遭收押。（警方提供）

2025/03/10 15:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區8日凌晨發生酒駕致死案件，22歲陳姓醫大生為了減輕家中負擔，在醫院實習之餘，瞞著家人接單跑外送，卻遭無照駕駛、酒駕闖紅燈23歲吳姓男子猛撞，陳生送醫搶救後仍宣告不治，肇事吳男目前已遭收押，而陳母得知肇事者跟他兒子年紀差不多，心痛兩個年輕人的人生，就因此都毀了！

據了解，陳生就讀高雄醫學大學職能治療系，近期在台中實習，卻因酒駕事故命喪異鄉，陳男的父母從台北趕往台中，見到愛子遺體時情緒崩潰，陳父說「不敢相信，我的孩子就這樣沒了！」大好前程才要開始，叫家長情何以堪，更砲轟台中不是喊酒駕零容忍，為何還會發生這樣的事情？

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陳母對此更是淚崩說，「雙重心痛，台灣的孩子已經夠少了，然後現在兩個年輕人的人生，是不是這樣子就毀了」；而這起事件引發社會譁然，台中市警局宣布自10日起連續三天加強取締酒駕大執法，陳母對此說：「這不是很可笑嗎？發生這樣的事情，才執法三天？那三天之後呢？」

她更指出，台中夜生活產業發達，酒駕問題是否更嚴重？罰則是否過輕？「如果不加強執法，這樣的悲劇還會一直發生！」防止酒駕，不能只靠修法或執法，更需要全民一起努力！」她呼籲社會大眾：「當你知道身邊有人可能酒駕，不要等悲劇發生才後悔，請立即阻止他！」

她更以沉痛的語氣表示，不要等生病了才來吃藥，要時時關心身邊的人，集體良善意識去改善這件事，時時去關心你身邊的人，去制止、提醒他，大家互相幫忙起來，一起防止下一個悲劇發生！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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