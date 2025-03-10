南投新中橫跑山車隊呼嘯 警大執法連抓9件違規

南投信義鄉省道台21線新中橫公路，假日又見重機、車隊聚集跑山，信義警方與環保局聯合稽查，一連取締交通與噪音等9件違規。（信義警方提供）

2025/03/10 15:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉省道台21線新中橫公路，最近因山區天氣放晴吸引重機與汽車車隊跑山，惟車隊呼嘯噪音常引發民怨，加上今年台21線已有11件車禍，轄區信義警方與南投縣環保局展開聯合稽查，光上週六（8日）就一連取締包含交通違規與噪音超標共9件，後續也將加強測速與測噪取締，以維交通與社區安寧。

台21線新中橫公路是前往信義鄉東埔溫泉區，以及玉山國家公園、特富野古道等景點的重要道路，假日常吸引觀光車輛上山旅遊，加上道路綿長，部分路段人煙較少，也常有重機、跑車車隊聚集跑山，惟有時車隊在聚落路段呼嘯而過，巨大引擎噪音常引發居民不滿。

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信義警方表示，最近因天氣好轉，為避免山區道路飆風再起，特別在8日利用假日期間，與環保局在台21線進行聯合稽查，當天從上午8點到中午12點，就攔查7件交通違規，包含未繫安全帶、無照駕駛、無後照鏡等，檢測噪音車輛有5輛，其中2輛未通過，當場由環保局依噪音管制法裁罰，並通知限期改善，直到合格為止。

警方強調，信義鄉今年已發生30件交通事故，其中台21線就佔11件，肇因以未保持安全距離、違規超車居多，考量該路段已成車隊跑山與違規、車禍熱區，未來將持續進行測速、測噪取締，防止事故發生，維護道路安全與居民生活品質。

南投信義鄉省道台21線新中橫公路，假日又見重機、車隊聚集跑山，信義警方與環保局聯合稽查，取締交通與噪音等9件違規。（信義警方提供）

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