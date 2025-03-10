運安會官員為了1860元圖利外包業者 判囚1年半不緩刑

台北地院。（資料照）

2025/03/10 15:29

〔記者張文川／台北報導〕國家運輸安全調查委員會2020年採購一件外包勞務案，由昱藤公司得標，派駐王姓司機至運安會駕駛公務車，運安會秘書室主任李有智、組員黃伃寧，明知王姓司機2度出勤及加班不實，偷勤2天共12小時，仍不實驗收以包庇業者，未依規定扣減昱藤公司1860元；台北地院依圖利罪將黃判刑1年6月、李判1年4月，皆褫奪公權2年；李緩刑3年，黃未見悔意，不予緩刑。可上訴。

檢方調查，運安會2020年辦理外包勞務採購案，由昱藤數位人力資源服務公司（已解散）得標，昱藤另與王姓司機簽訂勞動契約，派駐王男至運安會駕駛公務車，黃伃寧負責管理王男勤務，依王的實際出勤及加班時數計算契約價金，王男若要請假，須經運安會同意。

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檢方調查，同年7、8月間，李有智指示黃，司機請假時不要對昱藤扣款，並在出勤加班表登載「正常出勤」。王聽從李、黃的指示，9月、11月2度請假後，仍填寫不實的全日出勤單，交給李、黃審認驗收，再由昱藤向運安會請款。

檢方查出王男9月實際未出勤8小時，11月未出勤4小時，李、黃未依規定扣減昱藤12小時的契約價金、違約金共1860元，涉圖利業者。台北地院認為，2人是圖利罪共同正犯，不正利益低於5萬元，予以減刑，判李1年4月、黃1年6月。

關於緩刑，合議庭考量李有智於本案未獲利益，且自始即坦承全部犯行，無再犯之虞，予以緩刑3年機會；黃伃寧雖也未獲利，但仍將案發緣由推諉給李有智，未見有何悔意，尚有執行刑罰的必要，不宜宣告緩刑。全案仍可上訴。

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