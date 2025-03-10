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    夥同中國船員走私胎盤素、美白針 貨櫃裝卸工判2月

    基隆地院審結，認定游姓貨櫃裝卸工人違反藥事法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審結，認定游姓貨櫃裝卸工人違反藥事法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/03/10 15:11

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆港碼頭游姓貨櫃裝卸工人，與中國籍張姓船員協議走私禁藥。前年5月19日，張員將胎盤素等禁藥帶上船後，游男再藉工作之便上船拿藥，藏在候工室附近。3日後，趁隙將藥品帶離基隆港時，被警發現，當場查扣，移送法辦。基隆地院審結，認定游男違反藥事法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

    檢警調查，游姓工人長期在基隆港碼頭工作，結識中國籍張姓船員後，便與他協議，由張男攜帶指定的胎盤素、胎盤針、美白營養針進入港區，屆時會給他8千元報酬。

    前年5月19日上午，張姓船員將從國外買進的指定藥品放在船上，游男利用職務之便，取得藥品後，交付報酬。因擔心被人發現，便先將藥品放在候工室的圍牆上。游男再於3天之後拿著禁藥準備離開港區時，被檢查的員警發現，當場查扣，並依違反藥事法將他移送法辦。

    檢察官偵訊時，游男坦承以8千元的代價，請張姓船員幫忙購買這些藥品入境，並藏於基隆港內。檢察官訊後，依違反藥事法將2人起訴。

    法官認為，國外產製藥品不能經由我國衛生主管機關核准，有未經核准擅自輸入者，因屬於藥事法中規定的禁藥，而此次查扣的藥品，均為供注射使用，本就屬列管藥品，因此認定游男觸犯藥事法中的輸入禁藥罪。

    法官考量他犯後承認犯行，態度尚可，輸入的藥品並未流出使用，危害情狀較輕，故判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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