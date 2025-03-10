監工糾紛 馬公港務大樓包商傳刺破監造機車輪胎洩憤

馬公港務大樓內裝工程監造機車雙輪，被人惡意刺破。（民眾提供）

2025/03/10 15:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣港務公司高雄港務分公司，現正進行澎湖馬公市港務大樓候船室內部改裝工程，疑因包商帶瓦斯桶和爐具，在工地內生火，遭監造開出重複性缺失，惹來包商不滿，竟對監造的機車刺胎洩憤。案經監造人員調閱監視器，向警方報案後，鎖定涉嫌刺胎的2嫌，警方根據事證通知涉案人說明並製作筆錄後，全案依毀損罪嫌函送法辦。

馬公警分局調查指出，由橄欖墅室內裝修有限公司承攬港務公司「馬公大樓1、2F客運服務設施優化（室內裝修）統包案」，日前在港務大樓的1樓工地內擺放瓦斯桶、爐具，由於先前才發生全聯台中倉庫施工大火事件，因此監造人員認為有危工地安全，在2月11日開出重複性缺失，要求包商改正。

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橄欖墅公司代表人的胞弟蔡姓現場工程師，過去就覺得該名監造，對工地勞工安全衛生查核過於認真，還開出缺失，於是夥同另名工人，在隔（12）日將該名監造騎乘、並停放在港區內港務大樓外的機車前後2個輪胎，用利器刺破3個洞。

受害監造事發當日中午騎乘機車後，發現2輪胎都沒氣，經到機車行檢查才查悉，2個輪胎都被人為破壞致不堪使用，因此向警方報案，事後並調閱港務大樓監視器，發現包商為了破壞監造機車，還特別開堆高機試圖來擋鏡頭，掩飾犯行，但一切過程「全都錄」，交由檢警調查，釐清案發真相。

馬公港務大樓內裝工程，傳出包商刺破監造機車輪胎糾紛。（記者劉禹慶攝）

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