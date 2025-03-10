7旬翁違規穿越馬路害機車騎士摔死 先賠100萬換緩刑

基隆地院審理後，認為陳翁坦承犯行，且取得家屬諒解，依過失致死罪判處有期徒刑6月，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2025/03/10 14:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕73歲陳姓老翁清晨穿越基隆市豐稔街時，未依規定行走行人穿越道，直接橫越馬路。導致曾姓騎士反應不及，擦撞陳翁後倒地，最終傷重不治，家屬則對陳翁提出過失致死告訴。基隆地院審理後，認為陳翁坦承犯行，且取得家屬諒解，依過失致死罪判處有期徒刑6月，緩刑2年。

檢警調查，陳翁前年10月21日清晨橫越馬路，導致曾姓騎士緊急剎車不慎倒地，造成頭部等多處傷害，送醫搶救16天仍不治身亡。警方認定，陳翁有過失致死之嫌，依法將他函送法辦。

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檢察官偵訊時，陳翁坦承犯行，表示因為自己未依規定橫越馬路，導致騎車的曾姓男子剎車不及，擦撞到自己後，摔倒身亡。檢察官訊後，依過失致死罪將陳翁起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理時陳翁始終坦認犯行，且表示願意先賠償家屬100萬元，換取刑事上的和解，民事賠償金部分，因沒有那麼多錢，請移送至民事庭審理，屆時看是否可以與家屬達成共識。

法官認為，陳翁穿越馬路時，應注意來車小心通行，卻直接違規穿越道路，雖死者騎乘機車也有過失，但考量陳翁犯後態度良好，且已支付100萬元賠償金給家屬，具有悔意；加上他並無前科紀錄，惡性非重，家屬也同意給予陳翁緩刑，故依過失致死罪判處陳翁有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

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