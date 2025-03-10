民眾line、email收到行政執行署傳繳文書 台南分署：是假的

行政執行署台南分署逐一點出民眾line或是email收到的行政執行署傳繳文書，內容有關錯誤問題，確認是一份用來詐騙的假公文。（行政執行署台南分署提供）

2025/03/10 14:47

〔記者王俊忠／台南報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊3艘軍艦，這兩天到台南安平商港泊靠、開放民眾參觀。行政執行署台南分署於10日也到場擺攤、向民眾宣導反詐騙，執行人員指近來有民眾反映line或電子郵件接獲以「法務部行政執行署」名義發出的傳繳通知書，書面內容粗糙、寫簡體字及有錯漏字，提醒民眾不要被騙了！

行政執行署台南分署主任執行官張哲榮表示，詐團最近又有新招，有民眾反應個人line或公司電子郵件收到以「法務部行政執行署」名義發出，內容案由寫「涉稅」移送行政執行的傳繳通知書，並要求受文者點擊下載罰款明細等。

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張哲榮說，該假冒的傳繳通知單最明顯的錯誤是不時出現簡體字與錯漏字，並具名「法務部署長」，內容粗糙、語句不通。

台南分署嚴正聲明，該類line訊息及電子郵件，都是假冒行政執行署名義發出的詐騙訊息，法務部行政執行署及所屬各分署絕對不會透過電子郵件、line及臉書等發送訊息通知義務人繳款；更不會要求透過非正式管道或私人帳戶匯款。如民眾收到可疑通知或有任何疑問，可撥打台南分署查證專線：（06）213-5147，或查詢各分署聯絡資訊與正確電話號碼，再去電詢問各分署確認是否有執行案件，以保障自身權益。

台南分署並呼籲民眾提高防詐意識，切勿點擊不明訊息連結、提供個人資料或進行任何金錢交易，如遇疑似詐騙情事，請即撥打警政署165反詐騙電話諮詢，或向當地警察機關報案，一起防範詐騙犯罪，維護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

行政執行署台南分署在安平商港海軍敦睦艦隊開放參觀現場擺攤、向民眾宣導反詐騙，避財損。（行政執行署台南分署提供）

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