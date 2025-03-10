桃園中壢環北路這處彎道7天撞3次 網諷「知名撞車景點」

桃園市中壢區環北路這處彎道外送員晚間被賓士車擊落。（記者李容萍翻攝）

2025/03/10 14:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區環北路昨（9）上午發生Toyota Tercel老車自撞路樹車禍事故，同日晚上1輛黑色賓士轎車直行未注意，撞倒1名熊貓外送機車騎士，這個月4日傍晚還有女騎士被馬自達轎車撞翻倒地，痛苦哀號；7天內連續發生3件車禍事故釀4傷引發討論，有網友批評此彎道路口儼然是「中壢知名撞車景點！」

中壢區環北路、興和路口旁的轉彎路段，昨日上午發生59歲許男駕駛Toyota Tercel老車失控自撞路樹車禍，造成2傷，未料昨晚再傳車禍！

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中壢警分局今日表示，45歲陳姓外送員昨晚騎乘普重機車由中壢往平鎮方向直行，行經環北、興和路口轉彎處，59歲任姓女子駕駛賓士轎車自興和路巷口駛出，兩車發生車禍撞擊，陳男機車滑倒內側車道，身體擦挫傷，警方檢測2人酒測值均為0，肇事原因和肇責進一步調查釐清。

該起車禍發生後，網友將車禍影片PO網，引起網友熱議，有網友說「早上才撞樹、晚上又撞車」、「中壢知名撞車景點」！也有網友說，那裡轉彎有點不好走，但不至於直直去撞樹，卻要注意右邊巷子（興和路）出來的車子。也有網友建議，「應該設個紅綠燈」。

對此，中壢警方表示，用路人行經轉彎路段時，請注意彎道前興和路匯入車輛，除提前打方向燈，更要減速慢行看清有無來車或行人，以維護自己及其他用路人安全。針對該彎道7天內發生3件車禍意外，警方也將建議市府交通局增設反光鏡或號誌，維護用路人安全。

Toyota Tercel老車在桃園中壢環北路彎道自撞路樹，駕駛、乘客撞到腦震盪。（記者李容萍翻攝）

女騎士被馬自達轎車撞翻倒地，一度痛苦哀號。（記者李容萍翻攝）

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