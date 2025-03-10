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    水電工與毒友租豪宅種大麻 查扣140株、市價近1億元

    查扣大麻植株、大麻葉半成品。（南市刑大提供）

    查扣大麻植株、大麻葉半成品。（南市刑大提供）

    2025/03/10 14:05

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市刑警大隊偵一隊聯合嘉義縣市警方在去年破獲38歲張姓、36歲劉姓男子種植大麻，3處種植場就藏在嘉義市豪宅區、嘉義中埔，劉男是水電工，再教張男，2嫌如農民般苦心栽種大麻，一心想發大財，被嘉義地檢署起訴求處重刑。南市刑大近日將再發動逮捕下游藥頭、藥腳的行動。

    南市刑大今天（10日）指出，張嫌、劉嫌被查扣大麻植株共140株、乾燥大麻葉、乾燥大麻花，估算可製成逾55公斤、市價近1億元大麻毒品，差點毒害8萬人。

    檢警專案小組去年3月先在嘉義市東區，破獲張嫌在租屋豪宅樓上藏匿的大麻種植場，起獲大麻植株46株、乾燥大麻葉、乾燥大麻花及種植設備。

    專案小組再向上溯源，去年6月在嘉義市及嘉義縣劉嫌所租賃豪宅，查獲大麻種植及製毒場，查扣大麻活株94株、大麻花等成品及半成品11.899公斤及種植、製毒器具。

    劉嫌是名水電工，涉嫌由網路購得大麻種子後以水耕方式種植，等大麻植株長大後再以扦插方式培育，他再提供大麻苗株、種植技術給酒友張嫌種植大麻並收購大麻葉、大麻花，做起大麻毒品生意一起發財，下場是都被逮捕。

    張嫌已交保候傳，劉嫌勒戒中，嘉義地檢將2嫌依「毒品危害防制條例第2條」起訴，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，由一審法院審理中。

    台南市刑大目前持續追查2嫌下游大麻販毒網路，全力除「毒」務盡。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    大麻植株。（南市刑大提供）

    大麻植株。（南市刑大提供）

    南市刑大查扣大麻植株共140株、乾燥大麻葉、乾燥大麻花、種植器具。（刑大提供）

    南市刑大查扣大麻植株共140株、乾燥大麻葉、乾燥大麻花、種植器具。（刑大提供）

    張男（前中黃衣）在嘉義市租豪宅種植大麻被逮，面臨重刑。（南市刑大提供）

    張男（前中黃衣）在嘉義市租豪宅種植大麻被逮，面臨重刑。（南市刑大提供）

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