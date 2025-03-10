接到警察來電證件被盜用攏係假 女提領200萬險落詐團陷阱

李女接到自稱警員來電，告知遭人盜用證件貸款將製作線上筆錄，而李女依照對方指示提領200萬存款時，警方到場告知是典型「假檢警詐騙」，才讓李女恍然大悟。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/10 13:17

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市李姓女子昨接到自稱銀行行員來電，稱有不明男子盜用她的身分證辦理貸款，隨後又接到自稱警員來電，告知已抓到人將進行線上筆錄，而李女依照對方指示提領200萬存款時，銀行行員隨通報警方前來，並告知此手法是典型「假檢警詐騙」，讓李女恍然大悟，避免財產損失。

大安警分局表示，自由業的42歲李女接到自稱第一銀行高雄分行行員來電，表示有男子拿著她的身分證要貸款，且已經協助報警，之後又接到假冒員警的詐團成員，告知已經抓到人將線上製作筆錄，且雙方加LINE後，還打了視訊電話並傳送假警員證。

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據知，對方不斷洗腦為了保護帳戶安全，便要求李女前往銀行提領所有存款，而李女也不疑有他，前往北市忠孝東路分行提領200萬元，但真的銀行行員聽到李女來意驚覺有異，隨即通報警方前來協助。

警方到場後立即向李女解釋，此種自導自演方式即為典型「假檢警詐騙」手法，並提供最新反詐騙資訊，成功讓李女打消提款念頭，並將對方封鎖。警方呼籲，詐騙集團常以「偽裝銀行人員或警察」方式，誆稱受害人涉入案件，進而騙取個人資料及存款，若接獲類似電話，應提高警覺，勿依指示匯款或提領現金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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