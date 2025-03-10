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    加蓋鐵皮遇颱風掀翻砸毀鄰居車庫 法官判賠10萬元

    基隆地院近日審結，認定鐵皮屋主未盡到維護責任，導致鐵皮加蓋飛落，故判處屋主須賠償池男10萬元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定鐵皮屋主未盡到維護責任，導致鐵皮加蓋飛落，故判處屋主須賠償池男10萬元。（記者吳昇儒攝）

    2025/03/10 12:58

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名池姓男子在住處一樓搭建車庫，卻在康芮颱風侵襲期間，遭到鄰居頂樓加蓋的鐵皮屋頂襲擊，導致車庫毀損。池男便向周、宋姓屋主求償10萬元的修繕費用。基隆地院近日審結，認定鐵皮屋主未盡到維護責任，導致鐵皮加蓋飛落，故判處屋主須賠償池男10萬元。

    池姓男子主張，周、宋姓屋主們的鐵皮加蓋部分於去年10月31日康芮颱風侵襲期間，不敵強風掀翻，導致自己建在一樓的車庫遭到砸毀，修復金額為10萬元，要求屋主們賠償。

    屋主們則於開庭時辯稱，該鐵皮加蓋不僅定期檢修、補強系爭鐵皮加蓋，案發前一年更是加強修繕其鐵皮骨架，符合建築規範及防護措施。遭到颱風掀落屬於不可抗力之天災，且於颱風過後亦曾積極協助通知相關人員進行清理，因已盡善良管理人注意義務。

    此外，池男所建車庫是占用「防火巷」的違建，若無該違建不至於砸毀其車庫屋頂，且其報價10萬元，遠超過於市價行情並不合理，而砸毀其車庫的並非單純只有鐵皮加蓋，請法官駁回聲請。

    法官調查，該鐵皮加蓋為屋主們共同出資興建，而池男車庫也確實被該鐵皮加蓋砸毀，雖然被告屋主們提出颱風相關資料及案發前一年有修繕的收據及LINE對話截圖等證據抗辯。但我國位處西太平洋之板塊交界，每年均有颱風侵襲，防颱屬台灣民眾普遍共識，建造時應選用「耐受風雨吹襲」之材料與工法，且遇颱風時應檢查加固。而被告僅於案發前一年「偶發性」修補，無法證明已經善盡確保鐵皮加蓋足堪抵禦風雨責任。

    此外，就算該車庫屬於違建，但在權責單位依法拆除以前，仍屬私有財產而應受法律保障。故認定被告屋主須賠償池男車庫毀損10萬元損失，全案仍可上訴。

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