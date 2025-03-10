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    首頁　>　社會

    高雄男騎機車突倒地OHCA 「最美天使」1招跟死神搶命

    黃馨儀（中）搶救陳男，雙腳膝蓋跪到黑青，被網友讚譽為「最美的天使」。（黃馨儀提供）

    黃馨儀（中）搶救陳男，雙腳膝蓋跪到黑青，被網友讚譽為「最美的天使」。（黃馨儀提供）

    2025/03/10 12:36

    〔記者洪定宏／高雄報導〕42歲陳姓男子8日騎機車停紅燈時突然倒地，護理師黃馨儀赫見他已OHCA（到院前心肺功能停止），趕緊實施CPR（心肺復甦術），再由救護車送醫急救後恢復生命跡象，在加護病房觀察。黃馨儀跟死神搶命的善舉，雙腳膝蓋跪到黑青，被網友讚譽為「最美的天使」。

    黃馨儀表示，3月8日晚間10點多，她由丈夫騎機車搭載前往高雄市瑞豐夜市，行經左營區博愛路與裕誠路口停紅燈時，看到陳男戴安全帽躺在地面，原以為是車禍，但發現陳男胸口無起伏，趕緊對丈夫說「我要下車救人了」，此時陳男的身體冰冷，可能已OHCA超過3分鐘，立刻實施CPR約10分鐘，直到救護車到場接手。

    黃馨儀強調，當時一心只想救人，不會顧慮可能的法律責任，呼籲會CPR的民眾不要擔心壓斷肋骨等後遺症及糾紛，畢竟心肺功能停止3分鐘內就要立刻急救，否則容易造成腦部缺氧，必須「救人第一」。不過，雖然法律有免責條款，如果仍不放心，可以跟她一樣，請其他路人協助錄影自保。

    黃馨儀指出，受到中醫師外祖父吳卿救人的薰陶，她國小就立志要當醫護人員，慈惠醫專、美和科大畢業後，曾任職義大大昌醫院、長照機構，本月將到大寮慈惠醫院工作。

    這不是黃馨儀第一次跟死神搶命，她以前在高醫實習期間，在愛河畔發現路倒、無生命跡象的老伯，同樣實施心肺復甦術，直到救護車到場接手。黃馨儀強調，如果傷病患是主要經濟來源，不僅是救人，更是救1個家庭。

    母親吳佩玲得知女兒的善舉，以大拇指比讚、高興地強調，女兒很上進，選擇當護理師，就是要回饋社會、幫助別人。

    陳男任職的公司指出，他無特殊疾病，當晚騎機車返家，突然倒地獲救，經診斷是心肌梗塞，家屬與公司很感謝黃馨儀救命。

    黃馨儀跟死神搶命的善舉，被網友讚譽為「最美的天使」。 （記者洪定宏攝）

    黃馨儀跟死神搶命的善舉，被網友讚譽為「最美的天使」。 （記者洪定宏攝）

    母親吳佩玲（右）稱讚黃馨儀（左）很上進，選擇當護理師，就是要回饋社會、幫助別人。（記者洪定宏攝）

    母親吳佩玲（右）稱讚黃馨儀（左）很上進，選擇當護理師，就是要回饋社會、幫助別人。（記者洪定宏攝）

    黃馨儀（前）受到中醫師外祖父吳卿（後）救人薰陶，從小立志當護理師。（黃馨儀提供）

    黃馨儀（前）受到中醫師外祖父吳卿（後）救人薰陶，從小立志當護理師。（黃馨儀提供）

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