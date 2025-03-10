網戀女友娶媳婦？台中翁掏30萬相挺 警一聽年齡秒打槍

經過員警一番勸說，陳翁終於打消匯款念頭。（警方提供）

2025/03/10 12:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市7旬陳姓老翁上週五到銀行匯款30萬元，聲稱是要借給高雄林姓女友娶媳婦之用，因匯款帳戶非林女所有，行員察覺有異通報警方協助，員警到場發現雙方未見過面，且對方年齡與30歲左右員警相仿，相當年輕，研判陳翁遭到詐騙，經一番耐心勸說，陳翁終於打消匯款念頭，避免財產損失。

台中市第三分局健康派出所當天接獲轄內銀行通報，77歲陳姓老翁疑遇詐需協助，員警黃維毅、許銘儒趕抵關心得知，陳翁欲臨櫃匯款30萬元，稱要借給高雄的林姓女友人，因匯款帳戶非其林女所有，行員有所疑慮，於是請警方協助釐清。

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陳翁起初還信誓旦旦地表示，與林女相識1年，近期得知對方要娶媳婦卻資金不足，便大方允諾借款辦喜事，然而，當員警問到兩人是否見過面、最近一次聯絡的內容時，陳翁卻開始支吾其詞，不僅表示記不得近期見面時間，也不願提供相關對話紀錄，甚至指著銀行內紅布條說：「165、詐騙集團，我都知道啦！」

最終，陳翁無意間脫口而出：「她年紀跟你差不多啦！」這句話讓員警瞬間警鈴大作，因為這位「女友」竟然只比自己年輕幾歲，根本不可能有個適婚年齡的兒子，警方立刻戳破謊言，向陳翁解釋這是常見的詐騙手法，並提醒他這是詐騙集團假扮的「愛情騙局」。

經過一番勸說，陳翁終於打消匯款念頭，第三分局長謝有筆提醒民眾，詐騙手法日新月異，特別是「假交友真詐財」的戲碼最容易讓人陷入情感勒索。民眾若遇到來路不明的借款要求，務必提高警覺，並可撥打「165」反詐騙專線查證，以免辛苦積蓄成為詐騙集團的囊中物。

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