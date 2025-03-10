中檢檢察官偵訊MeToo事件聲援者涉性別歧視？司改會聲請評鑑

司改會今對中檢陳姓檢察官聲請評鑑。左起為婦女救援基金會社工督導曾峻偉、司改會副執行長李明洳、司改會評鑑組義務律師林思宇、MeToo事件李姓聲援者、MeToo事件嚴姓聲援者、勵馨基金會副執行長王淑芬。（記者溫于德攝）

2025/03/10 11:58

〔記者溫于德／台北報導〕民間司法改革基金會今指出，法官法修法迄今逾4年，檢察官評鑑委員會卻未就人民請求的案件做出「成立」決定，另有一名台中地檢署陳姓檢察官偵訊MeToo事件聲援者時，態度強硬又涉性別歧視，因此決定對該名陳姓檢察官聲請評鑑。

司改會上午在檢評會外舉行記者會說明，李、嚴2人因上臉書發文提及曾親眼見聞一起性騷事件，兩人被這名涉嫌性騷的當事人提告，後來案件由中檢陳姓檢察官負責偵辦，並於前年11月27日、12月21日兩度開偵查庭。

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然陳姓檢察官開庭訊問過程中，態度強硬、不耐煩、語氣不佳，又頻頻打斷李、嚴等被告的陳述，還出現有性別刻板印象的偏頗言詞，如：「我沒有興趣知道你們的前因後果！」、「問什麼就答什麼」等。

司改會並指陳姓檢察官在庭內一再詢其中一位被告是否女生，不但令其十分不解自身性別與誹謗構成要件的關聯性，也認為陳姓檢察官的言詞構成對性別的歧視。

司改會強調，本案並非一般誹謗案件，而是公民在MeToo運動中聲援父權結構下難以發聲的被害人後，遭到有權人士以司法訴追的衍生案件；而本件被告最終雖獲不起訴處分，但對民眾而言，司法並不是「反正最後沒事就好」。

司改會表示，本件獲不起訴的被告認為陳姓檢察官開庭言行具可議之處，故司改會決定今日對該名陳姓檢察官聲請評鑑，並將相關資料提供給檢評會。

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